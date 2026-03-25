25 de marzo de 2026 Inicio
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Derrumbe en Parque Patricios: se torció una ventana, aparecieron grietas y evacuaron a los vecinos

Pese al apuntalamiento en las propiedades, durante las últimas horas del martes se rompió una ventana en una de las torres afectadas. También se detectaron grietas y cerámicos levantados, por lo que volvieron a evacuar el complejo.

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Una rotura en una ventana obligó a suspender el regreso de las familias al complejo.

Una rotura en una ventana obligó a suspender el regreso de las familias al complejo.

Mientras continúan las tareas de investigación en el complejo Estación Buenos Aires, en Parque Patricios, una nueva irregularidad suspendió el retorno de las familias a los edificios y obligó a una nueva evacuación.

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Según trascendió, una ventana en la torre A del sector 2, de 12 pisos, explotó y dejó todos los cristales dentro del departamento, donde también se detectaron levantamientos y roturas de cerámicos en el primer y segundo piso. A raíz de lo ocurrido, se desplegó un nuevo operativo preventivo mientras se analizan los daños y se investigan las causas del incidente.

La escena generó alarma inmediata entre los residentes y derivó en la evacuación total de la torre A, la más alta del complejo y que ya había sido apuntalada tras el derrumbe previo.

El hecho se produjo en medio de un clima de fuerte incertidumbre entre los vecinos, muchos de los cuales aún no habían podido regresar a sus hogares y permanecían alojados en hoteles desde hacía más de 20 días. Incluso, algunos estaban volviendo con sus pertenencias cuando ocurrió el incidente.

Derrumbe complejo habitacional Estación Buenos Aires Parque Patricios
Derrumbe en el complejo habitacional Estación Buenos Aires en Parque Patricios.

Derrumbe en el complejo habitacional Estación Buenos Aires en Parque Patricios.

El periodista Sergio Cirigliano habló para Mañanas Argentinas por C5N con Claudio Risetto, un ingeniero civil desde la zona del derrumbe, quien señaló: "El apuntalamiento no tiene nada que ver con el lugar donde ocurrió la rotura, que fue muy localizado. No creo que haya riesgo estructural".

"Las estructuras tienen cierta elasticidad. Esa pequeña elasticidad puede incidir sobre la estructura, como la carpintería. Si hubiera problema de asentamiento debería manifestarse en las columnas o las vigas, pero por el momento no se manifestó", indicó Risetto.

En paralelo al operativo de evacuación, los vecinos siguen preocupados porque dentro de las propiedades continúan registrándose problemas como filtraciones, baldosas sueltas y la falta de servicios básicos en distintos departamentos.

A esto se suma la creciente inquietud por la ausencia de definiciones sobre el futuro habitacional considerando que los vecinos alertan que las reservas hoteleras vigentes vencen el 25 de marzo, lo que podría dejar a varias familias sin alojamiento a partir del día siguiente.

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