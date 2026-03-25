Derrumbe en Parque Patricios: piden la imputación inmediata de los responsables

La presentación la realizaron los abogados querellantes, Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin, quienes apuntan contra la constructora COSUD y al Banco Hipotecario. Alegan que las familias que reingresan al complejo tienen “riesgo para su integridad física”.

Luego de la segunda evacuación a los edificios en Parque Patricios , los abogados querellantes, Fernando Burlando y Gabriel Fiedotin, pidieron la imputación inmediata de los responsables.

Los letrados apuntaron contra la constructora COSUD y el Banco Hipotecario por el derrumbe ocurrido a comienzos de marzo de este año y solicitaron que las autoridades sean imputados por el delito de “estrago culposo”.

En el escrito, presentado este miércoles ante la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 31, donde la fiscal María del Rosario Selvatici, Burlando y Fiedotin sostienen que ya están los elementos probatorios necesarios para que se avance a la siguiente etapa y se responsabilice a las autoridades de la construcción de la torre afectada y del banco que estuvo a cargo del fideicomiso que administra el proyecto.

La presentación la hicieron solo horas después de que una vecina que había reingresado recientemente a su departamento por orden de la Justicia denunciara el desplazamiento anómalo en una de sus ventanas. Según trascendió, una ventana en la torre A del sector 2, de 12 pisos, explotó y dejó todos los cristales dentro del departamento , donde también se detectaron levantamientos y roturas de cerámicos en el primer y segundo piso.

A raíz de lo ocurrido, se desplegó un nuevo operativo preventivo mientras se analizan los daños y se investigan las causas del incidente. La escena generó alarma inmediata entre los residentes y derivó en la evacuación total de la torre A, la más alta del complejo y que ya había sido apuntalada tras el derrumbe previo.

Derrumbe en Parque Patricios: ordenan nuevas pericias

A partir de la aparición de nuevas fisuras y roturas en la estructura de los departamentos derrumbados en Parque Patricios, la Justicia ordenó la realización de nuevas pericias en el lugar.

Más allá que hasta el momento no se conocieron los resultados de las primeras pericias, a raíz de las nuevas irregularidades detectadas por los vecinos, la fiscal María del Rosario Selvatici, solicitó nuevas prácticas en dichas unidades.

Esta medida se llevará a cabo para dar constancia a las denuncias realizadas por los propios vecinos y que fueron corroborados en las últimas horas motivo por el cual se llevó a cabo la evacuación debido a l alerta generada por una ventana que se dobló. Ante la denuncia, COSUD, la Dirección General de Guardia de Auxilio y Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una inspección.

En los resultados, se destaca que el desperfecto que exhibe la fotografía “no tiene vinculación alguna con el derrumbe de un sector del subsuelo del 3 de marzo” y que la ventana afectada “corresponde a una modificación de proyecto ejecutada por terceros, ajenos a COSUD, luego de la finalización de la obra”.