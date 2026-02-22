Cómo fue el operativo militar para asesinar al capo narco "El Mencho" y qué rol tuvo Estados Unidos

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación murió mientras lo trasladaban a Ciudad de México. Durante el enfrentamiento murieron otros seis miembros del cártel. Washington ofrecía una recompensa de u$s15 millones por información que condujera a la captura del líder narco.

Durante un operativo militar en el municipio de Tapalpa, en el estado mexicano de Jalisco, el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes , conocido como "El Mencho", fue gravemente herido y murió mientras era trasladado vía aérea a la Ciudad de México.

La acción de las fuerzas especiales del Ejército con apoyo de la Guardia Nacional provocó la inmediata reacción del grupo criminal con bloqueos, quema de vehículos y ataques en distintos puntos del país. Además del capo narco de 59 años, también f ueron asesinados otros seis integrantes del cártel, detuvieron a dos y tres militares resultaron heridos .

Según el comunicado oficial y las agencias internacionales AFP y EFE, Estados Unidos brindó "información complementaria" para el despliegue del operativo, que de por sí ya contaba con inteligencia militar central. Washington ofrecía una recompensa de u$s15 millones por información que condujera a la captura del líder narco.

Fuerzas especiales del Ejército, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aérea , se desplegaron en Tapalpa, a unos 130 kilómetros de Guadalajara, tras tareas de inteligencia que ubicaron al líder narco en la zona; según el parte oficial.

Se produjo un enfrentamiento armado entre el Ejército y el cártel que dejó un saldo de siete narcos muertos, entre ellos El Mencho, y tres militares heridos.

También se incautaron vehículos blindados y armamento pesado, incluidos lanzacohetes capaces de derribar aeronaves y destruir vehículos, según detalló la Defensa mexicana.

Quién era El Mencho

Su nombre se volvió sinónimo de terror. De origen humilde y con un historial marcado por la violencia "El Mencho" ascendió hasta convertirse en el líder indiscutido del Cártel Jalisco Nueva Generación y lo llevó a disputar el poder contra los principales carteles del país. Utilizó violencia paramilitar para lograr sus cometidos, destacando el uso de tácticas inéditas en el narcotráfico mexicano, como el uso de tanques improvisados y drones armados contra rivales y fuerzas de seguridad.

El hombre más letal de México nació en Michoacán y trabajó en el campo antes de involucrarse en actividades ilícitas. Sus primeros pasos en el negocio del narcotráfico los dio al trasladarse a Estados Unidos, donde fue detenido por delitos relacionados con drogas y posteriormente deportado a México.

El Mencho México

Tras su regreso, se vinculó con el Cártel de Milenio y, después de varias disputas internas, fundó el CJNG, consolidándose como su máximo líder y obteniendo un ascenso en su historial criminal. Según informes de las autoridades mexicanas, se lo describía como un hombre reservado, que evitaba la exposición pública, pero con fama de ser extremadamente violento y estratégico.

La advertencia de la Cancillería argentina sobre viajar a Jalisco

La Cancillería argentina emitió este domingo una recomendación oficial dirigida a los ciudadanos nacionales para que eviten viajar al estado de Jalisco, México. La advertencia surge como respuesta a la reciente ola de violencia vinculada al narcotráfico que afecta a dicha jurisdicción, considerada una de las zonas más críticas del territorio mexicano en materia de seguridad.

En el comunicado, el Palacio San Martín solicitó a los viajeros "evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción". El organismo sugirió que, en caso de que el traslado no sea estrictamente imprescindible, se opte por "postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice", con el fin de evitar riesgos derivados de los enfrentamientos armados.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Cancilleria_Ar/status/2025692135849140593&partner=&hide_thread=false Frente a los acontecimientos recientes en el estado de Jalisco, México, se recomienda a los ciudadanos argentinos evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción y, de no ser imprescindible, postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice.



A… — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) February 22, 2026

Para los argentinos que ya se encuentran en territorio jalisciense, el Gobierno brindó una serie de pautas preventivas específicas. Entre ellas, se destacó la importancia de "extremar las precauciones" y "evitar zonas donde se registren incidentes de seguridad", ante la posibilidad de bloqueos o enfrentamientos en la vía pública.

Claudia Sheinbaum: "Trabajamos por la paz y la seguridad"

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que su gestión apunta a "la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar".

En la red social X, Sheinbaum hizo alusión al operativo para abatir a "El Mencho" y la violenta respuesta de las células criminales del CJNG: "La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por el Ejército mexicano y la Guardia Nacional, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma".

Claudia Sheinbaum tuit El Mencho X

"Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad. Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México", agregó en esta línea.

La celebración de Estados Unidos

Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, calificó el abatimiento de El Mencho como “un acontecimiento importante para México, Estados Unidos, América Latina y el mundo”.

El funcionario destacó que se trataba de “uno de los capos más sanguinarios y despiadados” y cerró su mensaje en español con una frase dirigida a las fuerzas mexicanas: “Los buenos somos más que los malos. Felicidades a las fuerzas de orden público de la gran nación mexicana.” La reacción refleja la relevancia que Washington otorga a la eliminación de un objetivo considerado por la DEA tan peligroso como el líder del Cártel de Sinaloa.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DeputySecState/status/2025648742049947797&partner=&hide_thread=false I’ve just been informed that Mexican security forces have killed “El Mencho,” one of the bloodiest and most ruthless drug kingpins. This is a great development for Mexico, the US, Latin America, and the world. The good guys are stronger than the bad guys./Los buenos somos más que… — Christopher Landau (@DeputySecState) February 22, 2026

Pasados algunos minutos de su primer posteo, Landau moderó su entusiasmo inicial con un segundo mensaje. Admitió seguir con “gran tristeza y preocupación” por los brotes de violencia en varios estados tras la muerte de Oseguera Cervantes y advirtió que la reacción del crimen organizado no le sorprendía. “No sorprende que los malos respondan con terror. Pero nunca debemos flaquear”, escribió, antes de cerrar con un alentador “¡Ánimo México!”.