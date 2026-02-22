Julieta Poggio, el modelaje y su título de abogado: la vida de Marcos Ginocchio tras ganar Gran Hermano 2022

El hermanito más condecorado hace cuatro años salió de la casa más famosa del país para vivir una vida tranquila en Salta rodeado de su familia. Qué pasó con la actriz.

Marcos Ginocchio salió de la casa de Gran Hermano en 2022 con más de $15 millones y una vivienda. El salteño de 26 años eligió mantener un perfil bajo durante su estadía en la casa más famosa del país y no cambió su actitud tras su triunfo. Viajó con su padre a Bariloche y se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Salta (UNSa).

Tras ganar el reality se instaló en la Ciudad de Buenos Aires para cumplir compromisos laborales con el concurso televisivo y dar sus primeros pasos en el mundo del modelaje. El joven lideró algunas campañas de indumentaria y fragancias masculinas , pero no explotó mucho más la reputación de ganador de Gran Hermano.

En junio de 2023 viajó con su padre a Bariloche para pasar tiempo de calidad luego de meses separados. Al volver abandonó la Ciudad y se instaló definitivamente en Salta. Allí retomó sus estudios hasta recibirse en octubre de 2025 de abogado en la UNSa .

"Muy feliz por compartir esto con ustedes, muchas gracias por estar siempre y acompañarme en cada logro . Los quiero mucho", escribió el día que rindió su última materia y compartió las fotos de su recibida en Instagram. Esta red social es la única que mantiene para contactarse con sus fans.

Semanas después fue al acto de colación para recibir su título y volvió a compartirlo en la misma red social. "Finaliza una gran etapa. Gracias Dios, por tus bendiciones y cuando no lo son. Gracias por tus aprendizajes ", escribió en la descripción del video donde se lo ve recibiendo su diploma.

Este domingo compartió en sus historias el anuncio del regreso de Gran Hermano en su edición Generación Dorada este lunes. Por lo que respeta sus compromisos laborales con Telefe. También sube publicidades junto a diferentes marcas para sus 2 millones de seguidores. Así mantiene su vínculo con el modelaje.

En enero viajó a Mar del Plata junto a su padre y compartió fotos del momento junto a la leyenda "Buena compañía y mates, lo primordial para un buen viaje".

Qué pasó entre Marcos Ginocchio y Juli Poggio

Ambos reconocieron haber intentado mantener una relación de noviazgo que evolucionó a una amistad sumamente cercana, sin romanticismo. La actriz y modelo confesó haber estado "super enamorada y hasta obsesionada" con su par.

"Y él... qué sé yo, capaz que yo le gustaba, pero no estaba en la misma", explicó en el canal de streaming OLGA. En la actualidad, se desconoce si el salteño volvió a salir o verse con alguien más luego de Poggio. La bailarina está felizmente en pareja con Fabrizio Maida.