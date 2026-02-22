22 de febrero de 2026 Inicio
Quién era "el Mencho", el capo narco más buscado y cómo llegó a liderar el Cartel Jalisco Nueva Generación

El narcotraficante más buscado de México fue abatido por fuerzas federales durante un operativo en Jalisco. Se convirtió en símbolo del crecimiento y la violencia del crimen organizado en el país.

Figura clave del narcotráfico

Figura clave del narcotráfico, "El Mencho" consolidó al CJNG como uno de los carteles más expansivos y violentos de México.

El capo narco más buscado de México, Nemesio Oseguera Cervantes alias "El Mencho", fue abatido este domingo por fuerzas federales durante un operativo militar en el estado occidental de Jalisco, según informaron las fuentes federales mexicanas. Era el máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y uno de los criminales más buscados del mundo. Se convirtió en símbolo del crecimiento y la violencia del crimen organizado del país.

Caos en México: abatieron a "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y activaron el Código Rojo

Su nombre se volvió sinónimo de terror. De origen humilde y con un historial marcado por la violencia "El Mencho" ascendió hasta convertirse en el líder indiscutido del Cártel Jalisco Nueva Generación y lo llevó a disputar el poder contra los principales carteles del país. Utilizó violencia paramilitar para lograr sus cometidos, destacando el uso de tácticas inéditas en el narcotráfico mexicano, como el uso de tanques improvisados y drones armados contra rivales y fuerzas de seguridad.

El gobierno mexicano anunció recientemente que Oseguera Cervantes fue abatido en un operativo militar. La operación representa una victoria significativa dentro de la nueva ofensiva contra los grupos criminales y podría aliviar la presión ejercida por el presidente estadounidense Donald Trump, quien había amenazado con lanzar acciones directas en territorio mexicano.

Origen y ascenso

El hombre más letal de México nació en Michoacán y trabajó en el campo antes de involucrarse en actividades ilícitas. Sus primeros pasos en el negocio del narcotráfico los dio al trasladarse a Estados Unidos, donde fue detenido por delitos relacionados con drogas y posteriormente deportado a México.

Tras su regreso, se vinculó con el Cártel de Milenio y, después de varias disputas internas, fundó el CJNG, consolidándose como su máximo líder y obteniendo un ascenso en su historial criminal. Según informes de las autoridades mexicanas, se lo describía como un hombre reservado, que evitaba la exposición pública, pero con fama de ser extremadamente violento y estratégico.

Violencia y estrategia: el método del poder y la expansión

Bajo su mando y en apenas una década, el CJNG se expandió rápidamente, convirtiéndose en uno de los grupos más poderosos y temidos de México, con presencia en múltiples estados y operaciones internacionales. Su figura se transformó en símbolo del crecimiento del crimen organizado y en uno de los principales objetivos de las fuerzas de seguridad mexicanas y estadounidenses.

El Cártel Jalisco Nueva Generación se ha consolidado como una de las organizaciones criminales más violentas empleando tácticas paramilitares inéditas en el narcotráfico, como el uso de tanques improvisados y drones armados contra rivales y fuerzas de seguridad. Su expansión no se limitó al territorio nacional ya que existen informes que señalan que el grupo ha extendido sus operaciones a nivel internacional, convirtiéndose en un actor de alcance global.

Las fuerzas de seguridad mexicanas abatieron a Nemesio Oseguera en Tapalapa, una localidad de 20.000 habitantes en Jalisco, donde se fundó y operaba su cártel. La noticia, confirmada por un funcionario bajo condición de anonimato, desató un inmediato brote de violencia: en al menos cinco estados, incluido Jalisco, se reportaron bloqueos y quema de vehículos, una práctica habitual de los grupos criminales.

