El Gobierno apeló la restitución de la pensión a Cristina Kirchner

El ministerio de Capital Humano presentó un recurso extraordinario contra el fallo que ordenó devolver de manera provisoria la asignación como viuda del expresidente Néstor Kirchner.

Por
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió los festejos con la militancia que la acompaña en la puerta de su casa de Constitución.

El ministerio de Capital Humano, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), apeló este viernes la decisión de la justicia de restituir, de manera provisoria, la pensión que percibe la expresidenta Cristina Kirchner, como viuda de Néstor Kirchner.

Cristina Kirchner seguirá usando tobillera electrónica. 
La Justicia rechazó el pedido de Cristina: deberá seguir con tobillera y régimen de visitas

El recurso extraordinario fue presentado por la cartera que conduce la ministra Sandra Pettovello en contra de la medida tomada el jueves por la Cámara de la Seguridad Social.

En la resolución, por la que los jueces de la Cámara revocaron una resolució, avalaron que hasta que se resuelva el fondo de la cuestión, Cristina Kirchner pueda seguir cobrando dicha pensión.

Cristina Kirchner
Cristina Kirchner.&nbsp;

Cristina Kirchner.

Fundamentaron su decisión en el “carácter alimentario” de esa asignación que había sido impedida por el gobierno tras la condena de la exmandataria por el caso Vialidad.

La jubilación presidencial de CFK y la pensión de Néstor Kirchner

La presidenta del Partido Justicialista nacional comenzó a cobrar ambos derechos al terminar su mandato presidencial en 2015. En ese momento ya cobraba la asignación como viuda de Néstor Kirchner. La gestión de Mauricio Macri dejó de pagarle ambas justificándose en las incompatibilidades fijadas por la ley 24.018.

En marzo de 2021 y en medio de un juicio en trámite sobre la cuestión, la entonces directora ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, repuso el pago de la prestación suspendida. Desde entonces y hasta noviembre de 2024 Cristina percibió ambos ingresos simultáneamente.

En noviembre de 2024, las asignaciones de privilegio sumaban, de forma neta, $21.828.203,92. El importe incluye unos $6 millones de plus por zona austral, ya que el domicilio declarado era en Santa Cruz. Como la expresidenta está cumpliendo prisión domiciliaria en Constitución, Anses hizo el año pasado una denuncia penal por el domicilio mal declarado.

