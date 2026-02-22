Esta comedia familiar mezclada con viaje es de lo más visto en Netflix: cómo se llama El éxito de la producción radica en su equilibrio perfecto entre el humor ligero y las situaciones cotidianas con las que cualquier padre o estudiante puede sentirse identificado. + Seguir en







La plataforma de streaming volvió a acertar con una propuesta que combina humor y emoción: El tour universitario con Joe. Esta comedia familiar, centrada en las desventuras de un padre y su hija durante la visita a distintas universidades, escaló rápidamente entre los títulos más vistos de Netflix. La historia retrata esos viajes por carretera en los que los planes rara vez salen como se esperan, pero que terminan fortaleciendo los lazos afectivos.

Gran parte de su repercusión se explica por el equilibrio entre situaciones cómicas y escenas cotidianas con las que padres e hijos pueden sentirse reflejados. A lo largo del recorrido, Joe intenta acercarse a su hija antes de que ella inicie una nueva etapa de independencia, dando lugar a enredos tan incómodos como divertidos. La combinación de espíritu “road movie” y comedia familiar conectó con audiencias de distintos países, sosteniéndose varias semanas en el Top 10 de la plataforma.

Más allá de las risas, la película propone una mirada sensible sobre el crecimiento personal y la aceptación de los cambios generacionales. Con un ritmo dinámico y personajes entrañables, El tour universitario con Joe se presenta como una alternativa ideal para disfrutar en casa. Su desempeño en Netflix confirma que las historias centradas en la familia, con sus desafíos y aprendizajes, continúan ocupando un lugar privilegiado entre las preferencias del público.

Sinopsis de El tour universitario con Joe, la película tendencia de Netflix La trama de El tour universitario con Joe gira en torno a un padre extremadamente protector que decide acompañar a su hija en un recorrido por distintas universidades antes de que termine la secundaria. Lo que en principio parece un itinerario organizado por las instituciones más prestigiosas del país pronto deriva en un viaje desbordado de contratiempos. En su afán por exprimir los últimos momentos antes de que ella emprenda su propio camino, Joe convierte la búsqueda académica en una cadena de escenas incómodas y situaciones tan absurdas como entrañables.

A lo largo del relato, la película aborda el paso hacia la adultez y la tensión generacional entre un padre que no logra soltar y una joven decidida a conquistar su independencia. Entre desvíos inesperados, recorridas por campus que salen mal y conversaciones sinceras durante el trayecto, la historia combina humor físico con momentos de sensibilidad. En ese proceso, Joe comprende que el verdadero reto no pasa por elegir la universidad ideal, sino por aceptar que su hija debe tomar sus propias decisiones.

Raven-Symoné como Melanie Porter

Eshaya Draper como Trey Porter

Donny Osmond como Doug Greenhut

Molly Ephraim como Wendy Greenhut

Kym Whitley como Michelle Porter

Brenda Song como Nancy Carter

Margo Harshman como Katie