El uruguayo Alexander Medina es el nuevo DT de Estudiantes de La Plata

El "Cacique" asumió como entrenador del Pincha tras la salida de Eduardo Domínguez. Ya dirigió su primera práctica y debutará el miércoles frente a Newell's.

El entrenador uruguayo Alexander Medina se convirtió en el nuevo entrenador de Estudiantes de La Plata tras la salida de Eduardo Domínguez rumbo a Atlético Mineiro y asumió de inmediato con el objetivo de sostener la competitividad del equipo en el Torneo Apertura.

El técnico uruguayo dirigió su primera práctica este domingo por la tarde y la idea de la dirigencia es que debute el miércoles 25 de febrero a las 19.30 frente a Newell’s en Rosario , por la séptima fecha del campeonato.

La salida de Domínguez generó un movimiento urgente dentro del club platense y obligó a acelerar negociaciones. En ese escenario, Medina apareció como la opción definitiva luego de varios días de análisis y conversaciones internas.

El entrenador vuelve a la actividad después de su último paso por Talleres de Córdoba, etapa que finalizó en abril del año pasado tras un ciclo que incluyó la obtención de la Supercopa Internacional ante River, el segundo título oficial en la historia del club cordobés.

Durante la búsqueda, la dirigencia evaluó distintos perfiles. El nombre de Martín Demichelis encabezó inicialmente la lista, mientras que también surgió la alternativa de Martín Palermo . Sin embargo, ninguno logró consenso total dentro del área deportiva y el club optó por un entrenador con experiencia reciente en el fútbol argentino y capacidad para adaptarse rápido al plantel.

Dos factores resultaron determinantes para inclinar la balanza. Por un lado, el director deportivo Marcos Angeleri impulsó con firmeza la candidatura del “Cacique” tras su conocimiento directo del trabajo del uruguayo.

Además, existieron referencias positivas desde el entorno futbolístico, entre ellas el respaldo del arquero Fernando Muslera, quien coincidió con Medina en Nacional y destacó su conducción de grupo.

Medina asume en un contexto particular para Estudiantes de La Plata, que atraviesa una transición tras el exitoso ciclo anterior y busca continuidad competitiva en el plano local e internacional.

La dirigencia pretende sostener la identidad del equipo sin modificar estructuras profundas y apuesta a un entrenador de carácter intenso, orden táctico y experiencia en procesos exigentes.