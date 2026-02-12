La Justicia aceptó un pedido de Cristina Kirchner y la expresidenta volverá a cobrar la pensión de Néstor

La Cámara Federal de Seguridad Social hizo lugar a la medida cautelar y suspendió los efectos de la resolución de la ANSES que había bloqueado el cobro.

La Sala III de la Cámara Federal de Seguridad Social revocó la sentencia de primera instancia e hizo lugar a la medida cautelar, solicitada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner , para suspender los efectos de la resolución de la ANSES que había bloqueado el cobro de la pensión de Néstor Kirchner .

Mediante la Resolución 1092/2024, se había procedió a quitarle el derecho a la dos veces presidenta, luego de haberse confirmado la condena en la causa Vialidad .

En noviembre de 2023, tras confirmarse la sentencia contra CFK, el gobierno de Javier Milei había dispuesto darle de baja a las asignaciones mensuales vitalicias percibidas por haber ocupado el puesto de Jefa de Estado conforme a la Ley N° 24.018. En consecuencia, la ex mandataria recurrió a la Justicia Federal para invalidar aquella resolución.

Los camaristas, Sebastián Russo y Juan Fantini Albarenque , consideraron el carácter alimentario de la pensión y "la situación de desprotección en la que queda colocada la actora como consecuencia de la decisión adoptada por el organismo".

El fallo de los dos jueces resolvió "suspender los efecto de la resolución 2024-1092-Anses, en relación al beneficio derivado del fallecimiento de quien en vida fuera su esposo , mientras dure la sustanciación del presente juicio".

El pedido de volver a cobrar la prestación le había sido negado a la ex titular del Senado, el 5 de noviembre pasado, por la jueza Karina Alonso Candis, del Juzgado Federal de la Seguridad Social N°1.

La jubilación presidencial de CFK y la pensión de Néstor Kirchner

La presidenta del Partido Justicialista nacional comenzó a cobrar ambos derechos al terminar su mandato presidencial en 2015. En ese momento ya cobraba la asignación como viuda de Néstor Kirchner. La gestión de Mauricio Macri dejó de pagarle ambas justificándose en las incompatibilidades fijadas por la ley 24.018.

En marzo de 2021 y en medio de un juicio en trámite sobre la cuestión, la entonces directoria ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raverta, repuso el pago de la prestación suspendida. Desde entonces y hasta noviembre de 2024 CFK percibió ambos ingresos simultáneamente.

En noviembre de 2024, las asignaciones de privilegio sumaban, de forma neta, $21.828.203,92. El importe incluye unos $6 millones de plus por zona austral, ya que el domicilio declarado era en Santa Cruz. Como la expresidenta está cumpliendo prisión domiciliaria en Constitución, Anses hizo el año pasado una denuncia penal por el domicilio mal declarado.