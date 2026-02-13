13 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

La Justicia rechazó el pedido de Cristina Kirchner: deberá seguir con tobillera y régimen de visitas

La decisión fue tomada por los jueces de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, que ratificaron lo dispuesto por el tribunal oral que condenó a la expresidenta.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
Cristina Kirchner seguirá usando tobillera electrónica. 

Cristina Kirchner seguirá usando tobillera electrónica. 

Redes Sociales

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal rechazó este viernes los recursos presentados por la defensa de la expresidenta Cristina Kirchner y confirmó las restricciones impuestas al régimen de visitas, el uso de tobillera electrónica y los límites para acceder a la terraza del edificio donde cumple su condena bajo modalidad domiciliaria.

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner compartió los festejos con la militancia que la acompaña en la puerta de su casa de Constitución.
Te puede interesar:

El Gobierno apeló la restitución de la pensión a Cristina

El fallo, firmado por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Hernán Borinsky y Diego Barroetaveña, avaló las decisiones adoptadas por el Tribunal Oral Federal Nº 2 tras la reunión del 17 de noviembre de 2025, cuando la exmandataria recibió en su domicilio a nueve personas en forma simultánea.

Cristina Fernández de Kirchner balcón
La justicia rechaz&oacute; el pedido realizado por los abogados de Cristina Kirchner.&nbsp;

La justicia rechazó el pedido realizado por los abogados de Cristina Kirchner.

El conflicto

El juez del Tribunal había dispuesto que toda visita que no integrara el núcleo familiar directo, médicos indispensables o abogados debía contar con autorización judicial previa, individual y fundada. Además, fijó un máximo de tres personas por encuentro, hasta dos veces por semana y por un lapso no mayor a dos horas. También mantuvo el monitoreo electrónico y limitó el acceso a la terraza a dos horas diarias en horario diurno.

La defensa calificó esas medidas como “excesivas, ilegales e inconstitucionales” y sostuvo que la prisión domiciliaria solo puede restringir la libertad ambulatoria, no otros derechos.

La respuesta de Casación

En su voto, Hornos recordó que la prisión domiciliaria “no constituye una consecuencia automática de la condena ni un derecho adquirido e inmutable, sino una excepción al principio general conforme al cual las penas privativas de libertad deben cumplirse en establecimientos penitenciarios”.

El magistrado remarcó que el instituto es una modalidad excepcional, sujeta a control judicial permanente, y que el juez de ejecución está facultado a fijar reglas de conducta y adecuarlas ante incumplimientos.

Sobre la reunión cuestionada, el fallo sostiene que el ingreso simultáneo de nueve personas “desnaturalizó el régimen restrictivo propio de la prisión domiciliaria” y que su difusión pública “colocó en crisis el régimen de ejecución establecido”.

Casación consideró que las limitaciones impuestas no constituyen un agravamiento ilegítimo de la pena sino “una regulación puntual destinada a asegurar la compatibilidad del régimen con el adecuado cumplimiento de la sanción”.

Cristina Fernández de Kirchner
Cristina Kirchner deber&aacute; seguir usando tobillera electr&oacute;nica.&nbsp;

Cristina Kirchner deberá seguir usando tobillera electrónica.

El uso de la terraza

En cuanto a los agravios relativos a la limitación horaria para el uso de la terraza, los jueces Borinsky y Barroetaveña entienden , en forma coincidente con el voto del colega Gustavo Hornos que, “contrariamente a lo considerado por la defensa, lo dispuesto significó un reconocimiento del derecho de las personas condenadas a un espacio de esparcimiento al aire libre y en ese sentido se amplió el régimen de prisión domiciliaria ante el pedido expreso de la parte en miras al bienestar físico de Cristina Fernández”

“En este punto la resolución recurrida exterioriza de manera suficiente los motivos por los cuales el uso de la terraza fue autorizado con determinadas limitaciones. En tales condiciones, no se advierte arbitrariedad ni afectación constitucional alguna, por lo que el agravio debe ser rechazado”, consignó el fallo.

Función institucional de la pena

El voto también contextualiza la condena firme a seis años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, cuya firmeza quedó consolidada tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese marco, el tribunal sostuvo que en casos de corrupción “la pena no se agota en una dimensión individual”, sino que cumple una función institucional y expresiva, al reafirmar la vigencia de la norma y el reproche frente a conductas que afectan al Estado.

De esta manera, Casación confirmó las restricciones al régimen de visitas, la continuidad de la tobillera electrónica y los límites establecidos para el uso de espacios comunes, manteniendo la modalidad de prisión domiciliaria pero bajo condiciones estrictas de control.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Cristina Fernández de Kirchner.

La Justicia aceptó un pedido de Cristina Kirchner y la expresidenta volverá a cobrar la pensión de Néstor

El emotivo mensaje de despedida de Cristina Kirchner a Sandra Mendoza: Gran compañera y militante

El emotivo mensaje de despedida de Cristina Kirchner a Sandra Mendoza: "Gran compañera y militante"

Las autoridades del PT invitaron formalmente a la delegación argentina al próximo Congreso Nacional en abril.

"Que no afloje": el fuerte mensaje de apoyo de Lula a Cristina Kirchner desde Brasil

La defensa de Cristina Kirchner pidió la nulidad del juicio.

Causa Cuadernos: la defensa de Cristina pidió la nulidad del juicio

Seguirán las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo. 

Sin acuerdo, gremios docentes amenazan con un paro en la Provincia para el inicio de clases

play

El Gobierno denunció por terrorismo a los detenidos por los incidentes en el Congreso

Rating Cero

Tras el escándalo con Griselda Siciliani, Luciano Castro se internó por voluntad propia

Se conoció la primera foto de Luciano Castro internado

Patrick Wilson sorprendió con su transformación física a los 52 años.

La impresionante transformación del actor de El Conjuro a sus 52 años: dejó a todos sorprendidos

Moria Casán habló con Luciano Castro y dio detalles de cómo está el actor tras su internación

Moria Casán habló con Luciano Castro y dio detalles de cómo está el actor tras su internación

Beto Casella quedó en el centro de la polémica tras dichos homofóbicos en su programa.

Escándalo en el programa de Beto Casella por frases homofóbicas contra un bailarín del Teatro Colón

Luciano Castro fue internado y preocupa su estado de salud

Luciano Castro internado: la frase que despertó preocupación sobre la salud del actor

James Van Der Breek murió a los 48 años tras una larga lucha contra un cáncer de colon.

James Van Der Breek, estrella de Dawson's Creek, murió en la pobreza y su familia pide ayuda

últimas noticias

Cristina Kirchner seguirá usando tobillera electrónica. 

La Justicia rechazó el pedido de Cristina: deberá seguir con tobillera y régimen de visitas

Hace 14 minutos
Cuáles son los cambios para los trabajadores de Uber y Rappi.

Reforma laboral: cuáles serán los cambios para trabajadores de Uber, Rappi y demás plataformas

Hace 18 minutos
En Williamsburg, la hamburguesa es el punto de partida.

La reinvención de un clásico que se volvió una experiencia imperdible

Hace 24 minutos
Seguirán las conversaciones para intentar alcanzar un acuerdo. 

Sin acuerdo, gremios docentes amenazan con un paro en la Provincia para el inicio de clases

Hace 34 minutos
Arranca el ciclo lectivo 2026.

¿Cuándo arrancan las clases? Provincia por provincia, cuál es el día del regreso a las aulas

Hace 48 minutos