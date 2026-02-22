El gendarme argentino Nahuel Gallo inició una huelga de hambre en Venezuela para que lo liberen

Su esposa, María Alexandra Gómez, anunció la medida de protesta y advirtió que "lo que están haciendo cruzó el límite de lo inhumano". También volvió a cargar contra las autoridades del país caribeño.

El gendarme argentino Nahuel Gallo , quien permanece detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024 , se sumó a una huelga de hambre de los presos que se encuentran en el penal de El Rodeo I , en reclamo de su liberación luego de la amnistía aprobada por el Congreso del país caribeño.

En la red social X, la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez , confirmó la protesta del gendarme para exigir que sea liberado por las autoridades venezolanas: "Hoy he recibido la información que Nahuel Agustín Gallo y más de 200 personas recluidas en El Rodeo 1 han iniciado una huelga de hambre. Lo que están haciendo cruzó el límite de lo inhumano".

En tal sentido, cargó contra los funcionarios. "Responsabilizo a Martínez Rangel quién es el director del recinto, lo que le pase a Nahuel, a los extranjeros y demás inocentes sólo es responsabilidad de usted y sus custodios. A la presidenta Delcy Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional Jorge Rodríguez, dejen de jugar con la ilusión y expectativa de nosotros y de Nahuel" , aseveró.

"Nahuel es inocente y tiene que ser liberado ya. ¿Qué está haciendo la ONU con respecto a la violación constante de los Derechos Humanos y Fundamentales? Nahuel Agustín Gallo tiene 441 días en Desaparición Forzada, una huelga de hambre agravada muchísimo más está situación. Basta, libérenlo ya", exigió.

En tanto, el gendarme argentino inició la huelga de hambre después de que organizaciones de derechos humanos advirtieran que quedaría afuera de la Ley de Amnistía a presos políticos aprobada por el parlamento y no sería liberado. "En ningún lado el detenido está incluido en la amnistía", marcó Alfredo Romero, abogado y presidente del Foro Penal, previo a advertir sobre un "recorte arbitrario" con la fechas que contempla la ley.

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) publicó un comunicado donde señaló que todas sus “preocupaciones y advertencias respecto al proyecto de ley de amnistía se confirman ante un texto que, tal como señalamos oportunamente, resulta revictimizante, excluyente y, en lo absoluto, garantiza la liberación plena de todos los presos políticos".

"Hemos sostenido y reiteramos que la liberación de todas las personas detenidas por razones políticas depende de una genuina y verdadera voluntad política, que debe verificarse en la aplicación efectiva de la Constitución y las leyes nacionales, sin interpretaciones restrictivas ni decisiones discrecionales", enfatizó JEP.

La situación de Nahuel Gallo y qué marca la amnistía

El caso del gendarme argentino es uno de los puntos más polémicos de la ley. Al principio se había generado mucha expectativa por su pronta liberación pero su nombre no figura en la lista de los primeros 379 beneficiarios y actualmente su situación legal es incierta.

La presidenta de Venezuela en ejercicio Delcy Rodríguez había anunciado que la amnistía alcanzaba a los presos políticos detenidos desde 1999 hasta 2026. El texto final aprobado por la Asamble Nacional solo especifica 12 años de dicho periodo y deja un vacío legal que excluye a unos 400 detenidos, entre ellos Gallo.

El gendarme argentino fue detenido el 8 de diciembre de 2024 acusado por el Ministerio Público venezolano de estar vinculado a "actividades terroristas" tras cruzar la frontera desde Colombia. Como la ley excluye explícitamente delitos graves contra la seguridad del Estado y el orden público, esta calificación jurídica bloquea su acceso al beneficio.