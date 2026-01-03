3 de enero de 2026 Inicio
Le dieron el alta a Cristina Kirchner tras permanecer dos semanas internada por apendicitis

El Sanatorio Otamendi compartió un último parte médico donde explicaron que, previo al alta, se le retiró el drenaje peritoneal y pasó a tratamiento con antibióticos vía oral. La expresidenta volverá a su departamento en San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria.

En el comunicado compartido por el Sanatorio Otamendi informaron que "la Dra. Cristina Fernández de Kirchner finalizó su internación por su cuadro de apendicitis aguda con peritonitis localizada e íleo postoperatorio, por lo que ha sido dada de alta",

"Previamente se retiró el drenaje peritoneal y pasó a tratamiento antibiótico vía oral" y que seguirá monitoreada y "seguida en domicilio por su equipo médico personal".

Comunicado oficial Sanatorio Otamendi - Cristina Kirchner 3-1-25
La expresidenta cumple prisión domiciliaria en el departamento ubicado en el barrio de Constitución, tras ser condenada en la causa conocida como "Vialidad". El 10 de junio la Corte Suprema confirmó el fallo dictado en noviembre pasado por la Sala IV de la Cámara de Casación Penal, en el que se investigó el delito de defraudación al Estado a través de contratos de obras públicas.

La decisión del máximo tribunal implicó que quedó firme la condena contra la dos veces presidenta a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La sentencia incluyó el decomiso de unos 84.000 millones de pesos.

