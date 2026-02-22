Caos en México: abatieron a "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y activaron el Código Rojo Las autoridades desplegaron un amplio operativo en el municipio de Tapalpa, por el cual se registraron feroces enfrentamientos con grupos armados. Por + Seguir en







El Ejército de México mató a El Mencho. AP - C5N

El Ejército de México abatió este domingo a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el marco de un espectacular operativo militar en el estado occidental de Jalisco. Se trataba del capo narco más buscado por las autoridades mexicanas y de Estados Unidos.

El operativo militar desplegado por las fuerzas federales generó una violenta e inmediata respuesta por parte de las células criminales del CJNG. En este marco, personas armadas bloquearon distintas vías y rutas estratégicas de los estados de Jalisco y Michoacán con decenas de autos y camiones incendiados.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó el abatimiento del narco: "Con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jal., en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben 'N' (a) Mencho".

"Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo 'CJNG' fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben 'N' (a) Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación", agregaron en esta línea.

En tanto, el periodista Gabriel Michi remarcó en La Voz de la Calle, por C5N, el nivel de criminalidad de Oseguera Cervantes: "Su muerte es una noticia de muchísimo impacto. Era uno de los delincuentes más buscados por México y Estados Unidos. Era una persona muy peligrosa. El crecimiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación fue impresionante. Según los expertos, es el más peligroso de México".

Por su parte, su colega mexicano Julián Mazoy señaló la reacción de grupos armados. "Es un momento de alta tensión en México. El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, indicó que están en Código Rojo y recomendaron no salir de las casas. Es el cuarto estado más grande de México en términos poblacionales. Las calles fueron cerradas y hubo camiones quemados. La instrucción fue suspender los eventos públicos", expresó en La Voz de la Calle. Noticia en desarrollo...