Capital Humano denunció un robo en oficinas de la Secretaría de Trabajo

Ocurrió durante la madrugada en el edificio de la calle 25 de Mayo al 645, donde funcionan las oficinas de atención al público del Programa Asistir. Sustrajeron "equipamiento informático, televisores y picos de bronce pertenecientes a nichos hidrantes".

Sandra Pettovello

Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano.

El Ministerio de Capital Humano denunció un robo ocurrido durante la madrugada en una sede de la Secretaría de Trabajo, ubicada en el microcentro porteño. El episodio delictivo tuvo lugar cerca de las 5 en el edificio de la calle 25 de Mayo al 645, donde funcionan las oficinas de atención al público del Programa Asistir.

De acuerdo con el reporte oficial de la cartera que conduce Sandra Pettovello, los atacantes "violentaron las rejas del ingreso al edificio y accedieron al interior del mismo por ese sector". Una vez dentro de la dependencia, los delincuentes procedieron a desmantelar parte del equipamiento técnico y estructural de las oficinas administrativas.

En una primera inspección, las autoridades advirtieron la sustracción de "equipamiento informático, televisores y picos de bronce pertenecientes a nichos hidrantes". Actualmente, el personal de la Secretaría se encuentra realizando un inventario detallado para establecer la cantidad exacta de elementos robados y el valor total de los daños materiales.

Tras el aviso inmediato a las autoridades, tomó intervención la Policía Federal Argentina, en colaboración con las áreas de Asuntos Internos y la Policía Científica. Los investigadores iniciaron el análisis de las cámaras de seguridad del lugar con el objetivo de "contribuir al esclarecimiento del hecho" e identificar a los responsables del ingreso ilegal.

La causa judicial quedó radicada en la Secretaría Nº 15, bajo la órbita del Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal Nº 8. La justicia busca determinar si hubo fallas en la custodia del edificio o si existió algún tipo de inteligencia previa para vulnerar las medidas de seguridad perimetrales de la sede estatal.

En paralelo a la vía judicial, la Secretaría de Trabajo inició un sumario administrativo interno "con el objetivo de determinar eventuales responsabilidades y esclarecer integralmente lo sucedido".

