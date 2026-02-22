IR A
Qué cuenta La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model, el documental de Netflix que está dando que hablar

Esta producción revela los puntos más sensibles sobre el fenómeno global que conquistó a miles de televidentes.

Netflix volvió a captar la atención de la audiencia con el estreno de La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model, un documental que revisita uno de los realities más influyentes de la televisión de los 2000. La producción se adentra en el detrás de escena del ciclo que marcó a toda una generación y que convirtió a aspirantes a modelos en figuras mediáticas bajo la conducción de Tyra Banks.

Esta comedia familiar mezclada con viaje es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

A lo largo de sus episodios, el documental reconstruye el impacto cultural de America's Next Top Model y pone el foco en testimonios que invitan a repensar lo que ocurría frente y detrás de cámara. Con entrevistas actuales y material de archivo, la serie ofrece una mirada más compleja sobre la industria del modelaje y las dinámicas televisivas de aquella época.

Sinopsis de La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model, lo nuevo en Netflix

-La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model - Netflix

En esta serie documental, participantes, integrantes del jurado y figuras clave del reality analizan en retrospectiva el impacto y las contradicciones que dejó el programa.

Con relatos que no se habían escuchado antes y lecturas actuales, la producción repasa escenas icónicas, episodios polémicos y el modo en que el ciclo marcó la forma de mostrar la belleza, la diversidad y la competencia dentro del formato televisivo.

Tráiler de La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model

Embed - Reality Check: Inside America's Next Top Model | Official Trailer | Netflix

Reparto de La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model

Entre las figuras que participan en el documental se encuentran:

  • Tyra Banks
  • Jay Manuel
  • Miss J. Alexander
  • Nigel Barker
  • Whitney Thompson
  • Shandi Sullivan
  • Shannon Stewart
  • Dani Evans
  • Janice Dickinson
