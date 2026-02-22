IR A
Ulises Bueno confirmó quién es su nueva pareja y sorprendió a todos: de quién se trata

El músico atraviesa un buen presente emocional y musical. Sus seguidores felicitaron a la pareja por la noticia.

La confirmación llegó el 14 de febrero

La confirmación llegó el 14 de febrero, cuando el músico compartió una imagen juntos en la playa.

  • El cantante confirmó públicamente su relación sentimental en una fecha especial y generó fuerte repercusión entre sus seguidores.
  • La historia se venía insinuando desde hacía semanas por la cercanía cotidiana entre ambos en el trabajo.
  • La mujer ya formaba parte del entorno profesional del artista y lo acompañaba en presentaciones y viajes.
  • La noticia fue celebrada por los fans, que destacan el buen presente personal y artístico del cuartetero.

Ulises Bueno hizo oficial su nueva relación amorosa y sorprendió a su público al compartir la noticia en sus redes sociales. La confirmación llegó luego de varios rumores que circulaban desde hacía un tiempo en el ambiente del cuarteto.

El artista atraviesa una etapa de estabilidad personal, enfocado en su carrera musical, su familia y el disfrute de su vida cotidiana. En ese contexto, el vínculo sentimental comenzó a tomar forma mientras desarrollaba su rutina laboral entre shows, giras y proyectos.

La elección de hacer pública la relación en San Valentín terminó de despejar cualquier duda y marcó un momento especial que rápidamente generó repercusión entre quienes siguen su trayectoria.

Quién es la nueva pareja de Ulises Bueno

La mujer con la que el cantante decidió blanquear su romance es Kei Rodríguez, quien ya formaba parte de su equipo de trabajo. Se desempeña como community manager y fotógrafa, acompañándolo en festivales, presentaciones y distintos eventos musicales.

Durante los últimos meses había sido vista con frecuencia en los bailes y actividades del artista, registrando imágenes y colaborando en la comunicación de sus shows, lo que despertó comentarios entre los seguidores.

Ulises Bueno y Keila Rodríguez
La confirmación llegó el 14 de febrero, cuando el músico compartió una imagen juntos en la playa con un corazón como símbolo, gesto que oficializó la relación y puso fin a las especulaciones.

Además de su rol profesional, Rodríguez trabaja en Almenara y logró integrarse al círculo cercano del cantante, donde es valorada por su compromiso y buen trato. El vínculo se fortaleció con el tiempo, entre viajes, escenarios y jornadas compartidas, hasta convertirse en una relación sentimental.

