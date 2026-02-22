22 de febrero de 2026 Inicio
Cancillería argentina recomendó no viajar a Jalisco por la ola de violencia narco

El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió una alerta oficial ante la escalada de violencia en el estado mexicano e instó a los ciudadanos argentinos a postergar traslados que no sean de carácter urgente.

La Cancillería argentina emitió este domingo una recomendación oficial dirigida a los ciudadanos nacionales para que eviten viajar al estado de Jalisco, México. La advertencia surge como respuesta a la reciente ola de violencia vinculada al narcotráfico que afecta a dicha jurisdicción, considerada una de las zonas más críticas del territorio mexicano en materia de seguridad.

En el comunicado, el Palacio San Martín solicitó a los viajeros "evaluar cuidadosamente la necesidad de viajar a esa jurisdicción". El organismo sugirió que, en caso de que el traslado no sea estrictamente imprescindible, se opte por "postergar los desplazamientos hasta que la situación se estabilice", con el fin de evitar riesgos derivados de los enfrentamientos armados.

Para los argentinos que ya se encuentran en territorio jalisciense, el Gobierno brindó una serie de pautas preventivas específicas. Entre ellas, se destacó la importancia de "extremar las precauciones" y "evitar zonas donde se registren incidentes de seguridad", ante la posibilidad de bloqueos o enfrentamientos en la vía pública.

Asimismo, Cancillería recomendó a los residentes y turistas argentinos mantenerse "permanentemente informados a través de fuentes oficiales". La instrucción principal es seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades locales y respetar los "procedimientos de seguridad emitidos por los canales oficiales" del estado mexicano.

Caos en México: abatieron a "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, y activaron el Código Rojo

El Ejército de México abatió este domingo a Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho", máximo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el marco de un espectacular operativo militar en el estado occidental de Jalisco. Se trataba del capo narco más buscado por las autoridades mexicanas y de Estados Unidos.

El operativo militar desplegado por las fuerzas federales generó una violenta e inmediata respuesta por parte de las células criminales del CJNG. En este marco, personas armadas bloquearon distintas vías y rutas estratégicas de los estados de Jalisco y Michoacán con decenas de autos y camiones incendiados.

En un comunicado, la Secretaría de la Defensa Nacional de México confirmó el abatimiento del narco: "Con trabajos de inteligencia militar central, del Centro Nacional de Inteligencia y de la Fiscalía General de República (FEMDO), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, Jal., en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben 'N' (a) Mencho".

"Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo 'CJNG' fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben 'N' (a) Mencho, sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación", agregaron en esta línea.

En tanto, el periodista Gabriel Michi remarcó en La Voz de la Calle, por C5N, el nivel de criminalidad de Oseguera Cervantes: "Su muerte es una noticia de muchísimo impacto. Era uno de los delincuentes más buscados por México y Estados Unidos. Era una persona muy peligrosa. El crecimiento del Cártel de Jalisco Nueva Generación fue impresionante. Según los expertos, es el más peligroso de México".

Por su parte, su colega mexicano Julián Mazoy señaló la reacción de grupos armados. "Es un momento de alta tensión en México. Es el cuarto estado más grande del país en términos poblacionales. Las calles fueron cerradas y hubo camiones quemados. La instrucción fue suspender los eventos públicos", expresó en La Voz de la Calle.

