22 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Alerta meteorológica: a qué hora llega la lluvia este lunes en la Ciudad de Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional pronostica hasta 70% de probabilidades de precipitaciones. Recién el miércoles las chances de lluvia vuelven al 0%.

Por
Lluvia en la Ciudad de Buenos Aires.

Lluvia en la Ciudad de Buenos Aires.

Pexels

Este lunes amanecerá con bajas probabilidades de lluvia, de entre el 10 y el 40%, para la Ciudad de Buenos Aires, pero con el correr del día se elevarán hasta el 70%. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias aisladas para la mañana, chaparrones para la tarde y tormentas para la noche.

Emiten alertas amarillas en 11 provincias: qué zonas están alcanzadas y cómo seguirá el tiempo
Te puede interesar:

Emiten alertas amarillas por tormentas en 11 provincias: cuándo llegan las lluvias y cómo seguirá el tiempo en el AMBA

El martes bajarán las probabilidades de precipitaciones, pero se repite el pronóstico de chaparrones para la tarde luego de una mañana parcialmente nublada. Igual que el lunes, la jornada terminará con tormentas. En ambos días la temperatura no bajará drásticamente.

El lunes la mínima será de 23° y la máxima de 28°. Mientras que el martes la mínima será de 21° y la máxima de 31°. Sí se espera un leve descenso de la temperatura para el miércoles, con 17° y 27°, respectivamente.

El descenso se debe al ingreso de una corriente de aire desde el sureste que sumará ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora la segunda noche de la semana.

Pronóstico semanal última febrero 2026
Pronóstico semanal.

Pronóstico semanal.

Cómo continuará la temperatura después de la lluvia en la Ciudad de Buenos Aires

El resto de la semana, el SMN pronosticó que la temperatura máxima se mantendrá por debajo de los 30° y la mínima no superará los 20°. Las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora.

El jueves la temperatura mínima será de 16° y la máxima de 26°, el viernes arrancará con 17° que escalarán hasta 26° y el sábado, el último día de febrero, transformará 19° en 28°.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

En CABA el fin de semana se mantendrá estable. 

Fin de semana con mal tiempo en el país: se espera el arribo de fuertes lluvias y tormentas

Continúa el mal tiempo y las lluvias: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

Continúa el mal tiempo y las lluvias: rige una alerta meteorológica amarilla por tormentas

Madre e hija desaparecidas en un arroyo de Entre Ríos. 

Dramático operativo en Entre Ríos: una madre y su hija desaparecieron tras un intenso temporal

regresan las tormentas fuertes y el granizo al amba: a que hora llueve

Regresan las tormentas fuertes y el granizo al AMBA: a qué hora llueve

Más de 10 camiones volcaron por la magnitud de las tormentas.

Impactante temporal en la Autopista Rosario-Córdoba: más de 10 camiones volcaron por las tormentas

Las lluvias arriban en el sur y sudoeste de Buenos Aires. 

Inminente arribo de tormentas en Buenos Aires: a qué hora llueve y cómo seguirá el clima

Rating Cero

Marcos Ginocchio en Gran Hermano 2022.

Julieta Poggio, el modelaje y su título de abogado: la vida de Marcos Ginocchio tras ganar Gran Hermano 2022

Mariano Martínez protagoniza la obra Ni media palabra junto a Nicolás Cabré y el Bicho Gómez en Carlos Paz.

El secreto mejor guardado de la temporada: quién es la joven que cautivó a Mariano Martínez

Convertida en una de las propuestas más vistas de Netflix, la cinta resalta por su mirada cálida y divertida sobre las aspiraciones familiares.
play

Esta comedia familiar mezclada con viaje es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

Los documentales de Netflix que te muestran el detrás de cámaras de reallitys reconocidos
play

Qué cuenta La cruda realidad: Dentro de America's Next Top Model, el documental de Netflix que está dando que hablar

Ahora, llegó un estreno reciente estadounidense de 2026, se trata de El tour universitario con Joe, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 
play

Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El tour universitario con Joe, la comedia familiar que es ideal para ver el fin de semana

La confirmación llegó el 14 de febrero, cuando el músico compartió una imagen juntos en la playa.

Ulises Bueno confirmó quién es su nueva pareja y sorprendió a todos: de quién se trata

últimas noticias

En total son tres los detenidos.

Cayó un ex gendarme por un millonario robo "boquetero" a una relojería en Lomas de Zamora

Hace 33 minutos
Marcos Ginocchio en Gran Hermano 2022.

Julieta Poggio, el modelaje y su título de abogado: la vida de Marcos Ginocchio tras ganar Gran Hermano 2022

Hace 33 minutos
River ya se prepara para su próximo partido.

Cuándo vuelve a jugar River tras la derrota contra Vélez

Hace 1 hora
Lluvia en la Ciudad de Buenos Aires.

Alerta meteorológica: a qué hora llega la lluvia este lunes en la Ciudad de Buenos Aires

Hace 1 hora
Mariano Martínez protagoniza la obra Ni media palabra junto a Nicolás Cabré y el Bicho Gómez en Carlos Paz.

El secreto mejor guardado de la temporada: quién es la joven que cautivó a Mariano Martínez

Hace 1 hora