Alerta meteorológica: a qué hora llega la lluvia este lunes en la Ciudad de Buenos Aires El Servicio Meteorológico Nacional pronostica hasta 70% de probabilidades de precipitaciones. Recién el miércoles las chances de lluvia vuelven al 0%. Por + Seguir en







Lluvia en la Ciudad de Buenos Aires. Pexels

Este lunes amanecerá con bajas probabilidades de lluvia, de entre el 10 y el 40%, para la Ciudad de Buenos Aires, pero con el correr del día se elevarán hasta el 70%. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias aisladas para la mañana, chaparrones para la tarde y tormentas para la noche.

El martes bajarán las probabilidades de precipitaciones, pero se repite el pronóstico de chaparrones para la tarde luego de una mañana parcialmente nublada. Igual que el lunes, la jornada terminará con tormentas. En ambos días la temperatura no bajará drásticamente.

El lunes la mínima será de 23° y la máxima de 28°. Mientras que el martes la mínima será de 21° y la máxima de 31°. Sí se espera un leve descenso de la temperatura para el miércoles, con 17° y 27°, respectivamente.

El descenso se debe al ingreso de una corriente de aire desde el sureste que sumará ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora la segunda noche de la semana.

Pronóstico semanal última febrero 2026 Pronóstico semanal. Servicio Meteorológico Nacional Cómo continuará la temperatura después de la lluvia en la Ciudad de Buenos Aires El resto de la semana, el SMN pronosticó que la temperatura máxima se mantendrá por debajo de los 30° y la mínima no superará los 20°. Las ráfagas de viento alcanzarán los 22 kilómetros por hora.