El secreto mejor guardado de la temporada: quién es la joven que cautivó a Mariano Martínez El nombre de Meli comenzó a circular con fuerza. Se trata de una cordobesa que lejos de los reflectores, habría conquistado el corazón del actor y se convirtió en el rumor más comentado de la temporada teatral.







Mariano Martínez protagoniza la obra 'Ni media palabra' junto a Nicolás Cabré y el Bicho Gómez en Carlos Paz. Instagram

El romance entre el actor Mariano Martínez y Meli, una joven cordobesa, se convirtió en el secreto mejor guardado de la temporada teatral de Villa Carlos Paz. Fueron vistos juntos en cenas, salidas nocturnas y momentos de cercanía, lo que desató rumores y comentarios en el ambiente artístico.

Después de su separación de Camila Cavallo en 2020, Mariano Martínez mantuvo un perfil bajo, aunque se le atribuyeron otras relaciones breves en los últimos años. Esta vez, el periodista Pablo Layus (Intrusos) dio la primicia de una nueva conquista del actor con quien habría iniciado una relación. El romance surge en plena temporada teatral de Villa Carlos Paz, donde "el Rey Sol" protagoniza la obra Ni media palabra junto a Nicolás Cabré y el Bicho Gómez.

Se trata de Meli, una joven oriunda de Córdoba con quien se habría visto a Martínez en varias ocasiones. Asistieron juntos a cenas, salidas nocturnas y tuvieron momentos de cercanía que desataron rumores y comentarios en el ambiente artístico. “Ayer Mariano salió a cenar con una chica de Córdoba. Ya se muestra con ella cenando y ya había estado en un par de boliches”, informó el periodista de espectáculos.

Aunque prefiere mantenerse en las sombras y no ha dado declaraciones, el nombre de la joven comenzó a ganar protagonismo en los medios. Según versiones, suele frecuentar el boliche Zebra, uno de los clásicos de la noche de Carlos Paz, escenario donde habría nacido o, al menos, se habría hecho público el vínculo.

Meli, novia cordobesa de Mariano Martínez El intento de Mariano Martínez por pasar inadvertido bajo una capucha no alcanzó para frenar los comentarios entre los presentes. Las imágenes difundidas lo muestran junto a Meli, distendidos y sonrientes, compartiendo miradas cómplices. En sus últimas apariciones, lejos de ocultarse, se dejaron ver con naturalidad, alimentando aún más las versiones de un romance en marcha.

El romance no se limita a la noche de verano de Carlos Paz. Testigos aseguraron que Mariano y Meli compartieron una cena en La Parrilla del Lago, acompañados por niños que serían familiares de ella, lo que sugiere un vínculo más cercano. Poco después, la joven puso su cuenta de Instagram en modo privado, gesto que lejos de apagar los rumores, intensificó las especulaciones. Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Mariano (@marianom78) Este sería el primer romance público de Mariano Martínez en 2026. Tras su separación de Camila Cavallo en 2020 y relaciones posteriores con Triana Ybañez y la DJ Luva, el actor había mantenido un perfil discreto. Durante la temporada en Carlos Paz estuvo acompañado por su madre y sus tres hijos, lo que limitó sus salidas nocturnas. Por eso, la aparición de Meli sorprendió y reavivó el interés mediático. La coincidencia entre su habitual reserva y la exposición reciente refuerza la idea de que, aunque intenta cuidar su vida privada, cada nuevo vínculo termina generando expectativa y especulación.