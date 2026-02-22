IR A
Lo nuevo en Netflix: de qué se trata El tour universitario con Joe, la comedia familiar que es ideal para ver el fin de semana

Es una comedia familiar que te mantendrá entretenido de principio a fin, para disfrutar en familia o con amigos.

Ahora, llegó un estreno reciente estadounidense de 2026, se trata de El tour universitario con Joe, la producción que escala en lo más visto en este sitio web. 

El catálogo de Netflix no para de agrandarse permanentemente, las series y las películas que se suman a esta popular plataforma de streaming se convierten en furor en cuestión de minutos. Asimismo, la cantidad de usuarios y suscriptores aumentaron notoriamente a principios de 2026.

Convertida en una de las propuestas más vistas de Netflix, la cinta resalta por su mirada cálida y divertida sobre las aspiraciones familiares.
Esta comedia familiar mezclada con viaje es de lo más visto en Netflix: cómo se llama

Es una comedia familiar que te mantendrá entretenido de principio a fin, para disfrutar en familia o con amigos. A continuación te contamos todos los detalles de su trama para que no te la pierdas este fin de semana de febrero y un adelanto para que lo disfrutes.

Sinopsis de El tour universitario con Joe, la película tendencia de Netflix

Joe, el hermano faltón de Madea, se lleva de viaje a su nieto, criado entre algodones, para que sepa cómo es la vida antes de ir a la universidad.

Tráiler de El tour universitario con Joe

Reparto de El tour universitario con Joe

  • Tyler Perry: Interpreta a tres personajes: Joe (el protagonista y hermano de Madea), Brian y la icónica Madea.
  • Jermaine Harris: Interpreta a B.J., el nieto sobreprotegido de Joe.
  • Amber Reign Smith: En el papel de Destiny.
  • Millie Jackson: Como Geraldine.
  • Ms. Pat (Patricia Williams): Interpreta a Pearl
