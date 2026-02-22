Cayó un ex gendarme por un millonario robo "boquetero" a una relojería en Lomas de Zamora La Policía Bonaerense detuvo a tres sospechosos tras una serie de allanamientos en los que se recuperaron objetos robados y se secuestraron chalecos de fuerzas de seguridad y un vehículo. Por + Seguir en







En total son tres los detenidos.

La DDI de Lomas de Zamora detuvo a Juan José Corrales, un ex integrante de la Gendarmería Nacional de 30 años, junto a otros dos cómplices de 58 y 22 años. Los tres están acusados de ejecutar un robo bajo la modalidad "boquetero" en un local de relojes de la Galería Oliver, situada en la zona céntrica del partido bonaerense.

El robo ocurrió la madrugada del 25 de enero, cuando los delincuentes ingresaron al comercio tras realizar "una abertura en la pared posterior del local, de aproximadamente 40X30 centímetros" desde un terreno lindero. El hecho fue descubierto por un guardia de seguridad, quien alertó sobre la vidriera rota y el faltante de mercadería denunciado posteriormente por la propietaria.

Tras una investigación liderada por la Subdelegación de Investigaciones de Lomas de Zamora, este fin de semana se ejecutaron tres allanamientos en San Martín y Vicente López. En los operativos se incautó un Peugeot 207 blanco utilizado en el hecho, además de 19 relojes, tres celulares, un arma de utilería y herramientas vinculadas a la apertura de boquetes.

Durante las requisas, los efectivos hallaron elementos que complican la situación del ex gendarme, entre ellos "dos chalecos refractarios con insignias de la GNA", guantes, barbijos y prendas de vestir grabadas por las cámaras. También se secuestró medicación de venta controlada y documentación de utilidad para la causa que tramita en la justicia local.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°19, bajo la dirección de Ignacio Torregino, e interviene el Juzgado de Garantías N°6 de Laura Ninni. Los detenidos permanecen a disposición judicial mientras se peritan los teléfonos secuestrados para determinar si la banda participó en otros robos de similares características en la región.