Citan a declarar a la escribana que certificó la compra del departamento de Manuel Adorni en Caballito

El fiscal federal Gerardo Pollicita convocó en calidad de testigo a la magistrada que intervino en la operación inmobiliaria del jefe de Gabinete. Buscan esclarecer el origen de los fondos y un llamativo préstamo otorgado por dos jubiladas que negaron conocer al funcionario nacional.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 citó a la escribana Adriana Mónica Nechevenko para el próximo 8 de abril . Es la primera testigo convocada por el fiscal Gerardo Pollicita que investiga la compra de un inmueble en Caballito por u$s230 mil tras notas periodísticas sobre presuntas irregularidades en la adquisición de un préstamo no bancario a nombre de dos jubiladas que aseguraron no conocer al vocero presidencial.

Tal lo informan fuentes judiciales en el documento oficial, la investigación avanza en torno a la información publicada en La Nación y Clarín, que " Convóquese a la escribana Adriana Mónica Nechevenko a prestar declaración testimonial ", dictaminó el fiscal en la resolución emitida en los tribunales de Comodoro Py.

La Justicia busca precisiones sobre Claudia Bibiana Sbabo y Beatriz Alicia Viegas , quienes figuran como vendedoras y acreedoras de la operación de compraventa. Según los registros oficiales, el funcionario nacional y su esposa adquirieron la unidad funcional el 24 de noviembre de 2025 bajo escritura pública y las mujeres habrían facilitado el financiamiento privado que permitió al matrimonio acceder a la propiedad de la calle Miró.

El fiscal Pollicita ordenó librar un oficio al Registro de la Propiedad Inmueble para obtener el folio real digital completo de la matrícula . El requerimiento judicial exige detalles sobre "la existencia, naturaleza, monto y alcances del gravamen inscripto con relación a dicha adquisición". También se solicitó información sobre el antecedente de dominio para reconstruir la cadena de titularidades previas del inmueble.

La investigación judicial también marcha sobre otra propiedad del jefe de Gabinete situada en el country Indio Cuá , en Exaltación de la Cruz. Nechevenko deberá aportar copias de la matriz de esa escritura y documentación respaldatoria para determinar precios y modalidades de pago. En esa línea, la fiscalía también libró oficio al Colegio de Escribanos con el objeto de que se disponga "la preservación del protocolo correspondiente a la escritura en la que intervino la escribana".

La División Antifraude de la Policía Federal Argentina quedó a cargo para "diligenciar los oficios y asegurar la documentación necesaria para la causa". Con esta citación, la causa avanza sobre el patrimonio del vocero presidencial ante sospechas de enriquecimiento ilícito.

La Justicia impuso restricciones a Marcelo Grandío por hostigar a una testigo clave

La Justicia Federal dictó restricciones contra el periodista Marcelo Grandío tras la denuncia de Vanesa Tossi por hostigamiento. El juez Ariel Lijo otorgó protección para resguardar la integridad de la empleada de Jag Executive Aviation, que es testigo fundamental en la investigación sobre los vuelos de Adorni a Uruguay.

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó la medida luego de que Tossi aportara datos sobre la contratación del vuelo durante el fin de semana de Carnaval. La autoridades quieren garantizar que la testigo declare sin coacciones, quien ya brindó detalles sobre la facturación de los servicios utilizados por el jefe de Gabinete.

Según informó Vanesa Petrillo en C5N, la testigo reveló que pidieron evitar la facturación oficial del traslado aéreo. Durante la declaración, Grandío intentó contactarla mediante llamadas y mensajes para condicionar su relato, acciones que motivaron la intervención judicial para frenar el acoso del amigo del funcionario.