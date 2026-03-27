27 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Imputaron a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito

La fiscalía solicitó la medida por supuesto enriquecimiento ilícito. El jefe de Gabinete deberá justificar su patrimonio, en medio del escándalo por el viaje en avión privado.

Por

Manuel Adorni fue imputado por supuesto enriquecimiento ilícito. 

El Jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, fue imputado por enriquecimiento ilícito en la causa por los viajes a Estados Unidos y Punta del Este con su esposa, y por las propiedades que tiene a su nombre y al de su pareja pero no figuran en su declaración jurada.

Te puede interesar:

Las principales frases de la cadena nacional de Milei tras el fallo a favor de YPF

Según confirmó la periodista Vanesa Petrillo en diálogo con Daniela Ballester en El Diario, por C5N, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó investigar el patrimonio del vocero presidencial. En ese sentido, se pidieron 12 medidas de prueba y se impulsó la acción penal.

La periodista confirmó que el funcionario está formalmente imputado por decisión del juez. "Hay inconsistencias en su declaración jurada patrimonial", detalló Petrillo, y aclaró que ese fue el disparador de la decisión.

El paquete de 12 medidas está vinculado al patrimonio de Adorni y buscará evacuar dudas en la investigación. Entre ellas, se solicita determinar cómo adquirió la casa que tiene con su esposa en un country de Exaltación de la Cruz. "A nombre de quién está la titularidad del dominio, quién paga las expensas, si fue construida de acuerdo a los permisos de construcción correspondientes", enumeró la especialista respecto de algunas de las inquietudes que se planteó la fiscalía.

Además, Pollicita también "pidió que se libre oficio a los distintos registros de la propiedad: automotor, de buques", según la periodista, quien resaltó el pedido "a la Oficina Anticorrupción para que mande todas las declaraciones juradas patrimoniales", entre otras peticiones que corresponden ante la imputación de un funcionario público.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Donald Trump y el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio.

Estados Unidos afirmó que las operaciones en Irán terminarán "en cuestión de semanas"

Estados Unidos evalúa aportar soldados.

Trump considera enviar 10 mil soldados más a Medio Oriente

Estaba previsto que os veleros Friendship y Tigger Moth llegaran a Cuba entre el 24 y 25 de marzo.

México denunció que desaparecieron dos barcos con ayuda humanitaria que se dirigían a Cuba

Los Premios Oscar se entregan en el Teatro Dolby desde 2002.

Los Premios Oscar abandonan Hollywood: dónde se entregarán y por qué

Los ADRs y el Merval resistieron el risk-off global y cerraron con moderadas pérdidas.

Mercados en rojo: los ADRs y el Merval resistieron y cerraron con pérdidas moderadas

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump afirmó que Irán permitió el paso de 10 buques de petróleo por el estrecho de Ormuz

Rating Cero

La mediática detalló el tratamiento que tiene que seguir para el dolor.

Preocupa el estado de salud de Floppy Tesouro: "Tengo muchísimo dolor"

Las mujeres de GH se cruzaron por la limpieza de la casa.

Gran Hermano, al límite: denunciaron suciedad extrema en el baño y una participante se hizo cargo

Wanda Nara y Mauro Icardi en medio de una disputa legal por sus hijas. 

La Justicia le dio la razón a Wanda Nara y Mauro Icardi tendrá que pagar una multa millonaria

La reconocida actriz, Marta Lubos, participó de innumerables obras de cine, TV y teatro. 

Murió Marta Lubos a sus 82 años: dolor por la partida de una actriz emblemática

El actor habló del golpe de Estado como el “más violento, cruel y sanguinario”.

Juan Diego Botto, a 50 años del golpe de Estado: "Intentamos que no se olvide el horror del fascismo"

Todo indica que la serie volverá a posicionarse entre lo más visto de Netflix, impulsada por una audiencia que espera respuestas y un desenlace a la altura de su impacto.
play

Esta serie de Netflix llega a su fin y promete ser tendencia en la plataforma: por qué es elegida entre adolescentes

últimas noticias

La mediática detalló el tratamiento que tiene que seguir para el dolor.

Preocupa el estado de salud de Floppy Tesouro: "Tengo muchísimo dolor"

Hace 9 minutos
Enzo Fernández abrió el marcador en La Bombonera.

Con goles de Enzo y Nico Paz, la Selección argentina le gana sin problemas a Mauritania en La Bombonera

Hace 1 hora
Las mujeres de GH se cruzaron por la limpieza de la casa.

Gran Hermano, al límite: denunciaron suciedad extrema en el baño y una participante se hizo cargo

Hace 1 hora
play

Imputaron a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito

Hace 1 hora
Los sospechosos descartaron mochilas con paquetes de cocaína. 

La Policía de Tucumán incautó más de 25 kilos de cocaína en Cabo Vallejo

Hace 2 horas