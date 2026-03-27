Imputaron a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito La fiscalía solicitó la medida por supuesto enriquecimiento ilícito. El jefe de Gabinete deberá justificar su patrimonio, en medio del escándalo por el viaje en avión privado. Por + Seguir en







Manuel Adorni fue imputado por supuesto enriquecimiento ilícito.

El Jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, fue imputado por enriquecimiento ilícito en la causa por los viajes a Estados Unidos y Punta del Este con su esposa, y por las propiedades que tiene a su nombre y al de su pareja pero no figuran en su declaración jurada.

Según confirmó la periodista Vanesa Petrillo en diálogo con Daniela Ballester en El Diario, por C5N, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó investigar el patrimonio del vocero presidencial. En ese sentido, se pidieron 12 medidas de prueba y se impulsó la acción penal.

La periodista confirmó que el funcionario está formalmente imputado por decisión del juez. "Hay inconsistencias en su declaración jurada patrimonial", detalló Petrillo, y aclaró que ese fue el disparador de la decisión.

El paquete de 12 medidas está vinculado al patrimonio de Adorni y buscará evacuar dudas en la investigación. Entre ellas, se solicita determinar cómo adquirió la casa que tiene con su esposa en un country de Exaltación de la Cruz. "A nombre de quién está la titularidad del dominio, quién paga las expensas, si fue construida de acuerdo a los permisos de construcción correspondientes", enumeró la especialista respecto de algunas de las inquietudes que se planteó la fiscalía.