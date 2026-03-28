Vuelos de Manuel Adorni: la Justicia impuso restricciones a Marcelo Grandio por hostigar a una testigo clave Se trata de Vanesa Tossi, empleada de la firma Jag Executive Aviation, quien declaró cómo fue la facturación del vuelo de regreso desde Punta del Este. Había recibido llamadas y mensajes del amigo del jefe de Gabinete mientras testificaba. Por + Seguir en







Adorni y Grandío son investigados por vuelos a Estados Unidos y Punta del Este.

La Justicia Federal impuso medidas de restricción sobre el periodista Marcelo Grandio luego de que la empleada de la firma Jag Executive Aviation, Vanesa Tossi, testigo clave en la causa que investiga los vuelos privados en los que el jefe de Gabinete Manuel Adorni viajó a Uruguay, denunciara hostigamiento y amenazas sobre su persona de parte del amigo del funcionario.

La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita luego de que Tossi, secretaria del broker que vendió los tickets, declarara en el juzgado y aportara detalles valiosos sobre la contratación del vuelo privado a Punta del Este de Manuel Adorni durante el fin de semana de Carnaval. Las autoridades alegaron que la protección es a fin de resguardar tanto la seguridad física como psíquica de la testigo.

Según confirmó la periodista Vanesa Petrillo en diálogo con Lucila Entin y Adrián Salonia en La Voz de la Calle, por C5N, la empleada de la empresa de vuelos contó que "le habían pedido no facturar". Además, añadió: "Durante la audiencia ocurrió un hecho inédito en el marco de una declaración testimonial: Grandio le mandaba mensajes y la llamaba por teléfono a Vanessa Tossi. Esto, sumado a unas cartas documento que había recibido últimamente, llevaron al juzgado a imponer una serie de medidas de restricción de Grandio a Tossi".

vanesa tossi adorni Vanesa Tossi, secretario del broker que gestionó el vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este, declaró y complicó al jefe de Gabinete. Imputaron a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito El Jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, fue imputado por enriquecimiento ilícito en la causa por los viajes a Estados Unidos y Punta del Este con su esposa, y por las propiedades que tiene a su nombre y al de su pareja pero no figuran en su declaración jurada.

"Se supone que puede haber un enriquecimiento patrimonial indebido, por eso es enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita ayer pidió impulsar la acción penal", informó Petrillo, tras complicarse la situación judicial de Adorni. El funcionario judicial solicitó investigar el patrimonio del vocero presidencial. En ese sentido, se pidieron 12 medidas de prueba y se impulsó la acción penal.