28 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Vuelos de Manuel Adorni: la Justicia impuso restricciones a Marcelo Grandio por hostigar a una testigo clave

Se trata de Vanesa Tossi, empleada de la firma Jag Executive Aviation, quien declaró cómo fue la facturación del vuelo de regreso desde Punta del Este. Había recibido llamadas y mensajes del amigo del jefe de Gabinete mientras testificaba.

Por

Adorni y Grandío son investigados por vuelos a Estados Unidos y Punta del Este.

El Gobierno cierra filas y respalda a Manuel Adorni. 
Te puede interesar:

Milei compartió un acto con Adorni en una nueva señal de respaldo

La decisión fue tomada por el juez federal Ariel Lijo tras un pedido del fiscal Gerardo Pollicita luego de que Tossi, secretaria del broker que vendió los tickets, declarara en el juzgado y aportara detalles valiosos sobre la contratación del vuelo privado a Punta del Este de Manuel Adorni durante el fin de semana de Carnaval. Las autoridades alegaron que la protección es a fin de resguardar tanto la seguridad física como psíquica de la testigo.

Según confirmó la periodista Vanesa Petrillo en diálogo con Lucila Entin y Adrián Salonia en La Voz de la Calle, por C5N, la empleada de la empresa de vuelos contó que "le habían pedido no facturar". Además, añadió: "Durante la audiencia ocurrió un hecho inédito en el marco de una declaración testimonial: Grandio le mandaba mensajes y la llamaba por teléfono a Vanessa Tossi. Esto, sumado a unas cartas documento que había recibido últimamente, llevaron al juzgado a imponer una serie de medidas de restricción de Grandio a Tossi".

vanesa tossi adorni
Vanesa Tossi, secretario del broker que gestionó el vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este, declaró y complicó al jefe de Gabinete.

Vanesa Tossi, secretario del broker que gestionó el vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este, declaró y complicó al jefe de Gabinete.

Imputaron a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito

El Jefe de Gabinete de Ministros del gobierno de Javier Milei, Manuel Adorni, fue imputado por enriquecimiento ilícito en la causa por los viajes a Estados Unidos y Punta del Este con su esposa, y por las propiedades que tiene a su nombre y al de su pareja pero no figuran en su declaración jurada.

"Se supone que puede haber un enriquecimiento patrimonial indebido, por eso es enriquecimiento ilícito. El fiscal Gerardo Pollicita ayer pidió impulsar la acción penal", informó Petrillo, tras complicarse la situación judicial de Adorni. El funcionario judicial solicitó investigar el patrimonio del vocero presidencial. En ese sentido, se pidieron 12 medidas de prueba y se impulsó la acción penal.

"Le van a investigar todo lo que tiene que ver con sus bienes: las propiedades, si están bien declaradas o no, a nombre de quién están, la casa que tiene en el country también. Toda la investigación patrimonial que se hace siempre con todos los pedidos", concluyó la periodista.

milei cadena nacional YPF
Adorni estuvo presente en la última cadena nacional del presidente Javier Milei.

Adorni estuvo presente en la última cadena nacional del presidente Javier Milei.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Imputaron a Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito

play

Nancy Pazos celebró el fallo a favor de Argentina: "El modelo es YPF"

Karina Milei, Manuel Adorni y Javier Milei. 

En medio de la caída de la imagen de Milei, ¿qué impacto tienen los casos Libra y Adorni?

play

Milei destacó el fallo a favor de YPF, pero arremetió: "Expropiar está mal"

play

Seguí el discurso de Milei en la inauguración de un Centro de Formación de Capital Humano

play

FOPEA cruzó a Adorni por sus dichos en Casa Rosada: "Los funcionarios tienen la obligación de informar y rendir cuentas"

Rating Cero

La actriz recurrió a sus seguidores para buscar a su mascota.

Natalia Oreiro vive un drama familiar e hizo un desesperado pedido en redes

La producción juvenil australiana es un drama contemporáneo sobre escándalos escolares, vínculos afectivos y exclusión social.
play

Aprendiendo a vivir estrenó su tercera temporada en Netflix: ¿es el final de la serie?

El líder de Tan Biónica, Chano Charpentier, muy emocionado tras el primer show en Vélez. 

Chano agradeció a sus fans tras el show de Tan Biónica bajo la lluvia: "Un concierto épico"

La diputada dio una respuesta contundente sobre el like que encendió las alarmas.

Virginia Gallardo salió a explicar su vínculo con el exmarido de Pampita: ¿qué dijo?

Con una estética nocturna y una puesta en escena claustrofóbica, la película construye una sensación constante de tensión y urgencia.
play

Tres estafas, un misterio y un deseo de venganza: esta película tailandesa de Netflix promete sorprender

Se trata de una propuesta breve pero intensa, pensada para quienes buscan documentales que invitan a reflexionar sobre las fallas y desafíos del poder institucional.
play

Cuál es la miniserie documental de solo 3 capítulos que llegó a Netflix sobre una histórica fiscalía mexicana

últimas noticias

play

Córdoba: caos en Colonia Marina por un fuerte temporal que dejó inundaciones y evacuados

Hace 18 minutos
La actriz recurrió a sus seguidores para buscar a su mascota.

Natalia Oreiro vive un drama familiar e hizo un desesperado pedido en redes

Hace 24 minutos
play

Vuelos de Adorni: la Justicia impuso restricciones a Grandio por hostigar a una testigo clave

Hace 36 minutos
play
La producción juvenil australiana es un drama contemporáneo sobre escándalos escolares, vínculos afectivos y exclusión social.

Aprendiendo a vivir estrenó su tercera temporada en Netflix: ¿es el final de la serie?

Hace 53 minutos
El condenado cuestionó la legitimidad del proceso judicial y apuntó a la querella.

"Fue un circo mediático": el polémico descargo desde la cárcel de Santiago Martínez de Love is Blind

Hace 1 hora