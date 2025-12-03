3 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Causa ANDIS: se negó a declarar "la cajera", la imputada clave del núcleo de Miguel Ángel Calvete

Guadalupe Muñoz, la pareja de Miguel Ángel Calvete, se encuentra vinculada a todo el entramado de direccionamientos y pagos indebidos.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
Guadualupe Muñoz. 

Guadualupe Muñoz. 

Guadalupe Muñoz, pareja de Miguel Angel Calvete, uno de los acusados clave del caso ANDIS se negó a declarar este miércoles en la causa en la que se investiga una trama de corrupción en el organismo con la compra de medicamentos.

Te puede interesar:

Reclamo de los intendentes a la Legislatura: "Sin financiamiento, vamos a tener muchas dificultades"

Según el dictamen del fiscal Picardi, Guadalupe Muñoz se encuentra vinculada a todo el entramado de direccionamientos y pagos indebidos. Por ejemplo, habría sido la encargada, siguiendo indicaciones de Calvete, de conseguir gran cantidad de dinero en efectivo para Diego Spagnuolo.

De las conversaciones obtenidas del teléfono de Miguel Ángel Calvete se logró determinar que le envía un detalle del dinero que habrían recibido diversas firmas por parte de la ANDIS, en las cuales se encuentran las vinculadas su pareja.

“Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Muñoz administraban los pagos efectuados por dichas empresas, participando activamente en la distribución de los fondos derivados de las operaciones investigadas, determinando los porcentajes a retener y el destino de los montos remanentes los cuales, en algunos casos finalizaban en manos de funcionarios nacionales, aseguró el fiscal Franco Picardi en la acusación.

Para el fiscal resultan relevantes los audios enviados por Miguel Ángel Calvete a Guadalupe el 11 de junio de 2025 en los cuales le indica el modo en que debía hacer la cuenta de porcentajes, y de los cuáles también se desprende que una parte del dinero se lo quedaban ellos.

Hay otros mensajes de los que se desprende que Guadalupe Muñoz envió un recibo de aproximadamente 90 mil dólares y Calvete, por su parte, le refiere que lo guarde en la caja fuerte. Sin aclarar de quién, ni en concepto de qué.

Los millones para el viaje de Spagnuolo

El fiscal, en su acusación destacó que el extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo recibió de parte de Calvete y Guadalupe Muñoz, cinco millones de pesos argentinos ($5.000.000) en efectivo, para que el primero realizara un viaje.

Esta información se desprende de una conversación mantenida por Calvete con Guadalupe, en la que este le pide a su pareja “cinco palos” en efectivo en pesos.

Cuando ella le pregunta para quién es esa suma de dinero, Calvete le responde que es para: “El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”.

Con posterioridad a ello, Spagnuolo y Calvete mantuvieron un diálogo que gira en torno a ese supuesto viaje y la forma de entregarle el dinero en “algún lugar disimulado”.

Sumado a ello, en el allanamiento del domicilio de Calvete se halló un papel adherido en la cocina, que contenía instrucciones precisas de éste hacia sus empleados/as, respecto de cómo debían proceder en el caso de que cualquier persona se presentara en el lugar y preguntara por él y/o sus sociedades, “mostrando un comportamiento totalmente contumaz frente al sistema de administración de justicia, pues decía que allí no vivía ni él ni su pareja Guadalupe Muñoz”, dice la acusación fiscal.

Hoy rechazó responder preguntas e hizo uso de su negativa a declarar.

Noticias relacionadas

El presidente Javier Milei.

Milei: "Si no hubiéramos hecho lo que hicimos, hoy estaríamos peor que Venezuela"

El lote inicial consta de seis aeronaves, distribuidas en cuatro biplazas y dos monoplazas.

Llegan al país los aviones F-16: el domingo harán un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires

Martín Menem, reelegido presidente de la cámara baja, durante la sesión de hoy.

La conformación de la nueva Cámara de Diputados: un armado que se definió sobre la marcha

play

Lorena Villaverde renunció a su banca en el Senado: "No me van a usar"

play

Martín Menem fue ratificado como titular de la Cámara de Diputados

La cúpula de la CGT expuso su malestar.

Para la CGT, el salario mínimo vital y móvil es "insuficiente" y "desconectado de la realidad"

Rating Cero

El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Rocío Marengo y Eduardo Fort, felices con Isidro.

"Bienvenido, bebito": Marengo y Fort mostraron por primera vez a su hijo Isidro

Madonna utilizó sus redes y respondió a Trump.

Madonna y su descargo contra las políticas de Trump: "Me niego a aceptar que mis amigos hayan muerto en vano"

La pareja se divorció en medio de rumores de infidelidades.

"Me los quedé yo": Gimena Accardi reveló cuál fue la decisión más dura del divorcio de Nicolás Vázquez

La plataforma acaba de añadir un título perfecto para los amantes del cine de terror y las historias cargadas de misterio. Se trata de Observados, mejor conocida en inglés como The Watchers, una película originalmente estrenada en 2024 bajo la dirección de Ishana Shyamalan.
play

Observados llegó a Netflix y ya es de lo más visto: cuál es la trama de la terrorífica película

La periodista erró en un dato histórico sobre una de las jugadas históricas de Maradona.
play

MasterChef Celebrity: el error de Sofía Martínez sobre Diego Maradona que generó las burlas de sus compañeros

últimas noticias

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este jueves 4 de diciembre

Hace 10 minutos
El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Hace 18 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 4 de diciembre

Hace 19 minutos
El asado en pleno estadio Ciudad de Río Cuarto Antonio Candini.

Ascenso a lo grande: Estudiantes de Río Cuarto prendió la parrilla en plena cancha y el video fue viral

Hace 20 minutos
play

Reclamo de los intendentes a la Legislatura: "Sin financiamiento, vamos a tener muchas dificultades"

Hace 46 minutos