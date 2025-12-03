IR A
Un robo muy navideño es la película que entretiene a todos en Netflix: cuál es la trama

Una comedia romántica estadounidense que está siendo furor en esta popular plataforma de streaming.

Ahora, llegó a la gran N roja, Un robo muy navideño, la película furor en este sitio web. Se trata de un thriller de comedia romántica, de Navidad, robos y atracos que te atrapará de principio a fin y mantendrá al filo del sillón.

El catálogo de Netflix no para de agrandarse, cada vez son más las series y películas que se suman a esta popular plataforma de streaming y son furor en cuestión de minutos en el mundo entero. Asimismo, la cantidad de suscriptores y usuarios han aumentado de manera notoria en los últimos meses de 2025.

Sinopsis de Un robo muy navideño, la película furor en Netflix

Dos ladrones de poca monta, Sophia y Nick, se unen para robar un centro comercial de Londres en Nochebuena, pero se ven envueltos en algo más que el robo cuando surgen sentimientos entre ellos.

Tráiler de Un robo muy navideño

Reparto de Un robo muy navideño

  • Olivia Holt como Sophia
  • Connor Swindells como Nick
  • Lucy Punch como Cynthia Hanson
  • Poppy Drayton como Brianna Harris
  • Peter Serafinowicz como Maxwell Sterling
  • Michael Salami como Ralph Hendricks
  • Natasha Joseph
  • Grant Huggair
