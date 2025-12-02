2 de diciembre de 2025 Inicio
Causa ANDIS: dos imputados se negaron a declarar

Luciana Ferrari y Federico Santich, dos imputados del caso de los supuestos sobornos y sobreprecios en la Agencia Nacional de Discapacidad en la compra de medicamentos a droguerías, se negaron hoy a declarar.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
Luciana Ferrari, quien durante la gestión de Pablo Atchabahian en ANDIS en el período 2018-2019 prestó funciones como Directora de Prestaciones Médicas, y en la actualidad trabajaba en el laboratorio Roche S.A.Q.E.I, hizo uso de su derecho de negarse a declarar.

Diego Spagnuolo, extitular de la Andis.
El fiscal Franco Picardi, al realizar la acusación aseguró que Ferrari era una “operadora externa”, ya que sin estar designada en ANDIS, cumplía órdenes de Pablo Atchabahian (detenido en el caso) y de Daniel Maria Garbellini, ex mano derecha de Diego Spagnuolo, dentro de la agencia.

“Luciana Ferrari, cumplía funciones de forma ilegal durante el periodo investigado en ANDIS: gestionaba y agrupaba “tickets” en el sistema SIIPFIS, para luego llamar a compulsas; recibía información anticipada sobre las compulsas de compras de prestaciones PACBI; y compartía información sobre droguerías y acuerdos entre ellas con Daniel María Garbellini. Todo ello, lo realizaba de manera paralela y simultánea desde Roche S.A.Q.E.I., por intermedio de Pablo Atchabahian y a cambio de “ayudas” que éste había pedido para ella a Daniel María Garbellini.”, describió el fiscal en su acusación.

Así, incluso, contaba con la disposición de un usuario del sistema SIIPFIS provisto por Daniel María Garbellini para el desempeño de sus tareas e intercambiaba con el información y diálogos relativos a la gestión.

Otro de los imputados, Federico Santich, gerente y accionista de Profusión SRL, vinculado a Profarma S.A, la firma donde se encontraba cuando fue allanada y de vínculos con el acusado empresario Miguel Calvete, también se negó a declarar.

El fiscal citó en su dictamen mensajes que dan cuenta de su relación con Calvete (condenado en otra causa) y de que le transferían millones para Profarma S.A.

Santich usaba la contraseña de Lorena Di Giorno, ex empleada de ANDIS y también imputada , para ingresar al sistema SIIPFIS, según describió el fiscal.

