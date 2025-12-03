Su carrera de actor sigue en alza pero fue noticia por su separación: de quién se trata Se trata de un joven talento que, al igual que sus personajes, ahora se enfrenta a una nueva etapa de transformación. + Seguir en







El reconocido actor está afrontando una separación reciente

Kaia Gerber (23) y Austin Butler (33) finalizaron su relación de tres años a finales de 2024.

Fuentes cercanas confirmaron la separación de la joven pareja, cuya última aparición pública fue en julio pasado.

El actor, conocido por su nominación al Oscar por Elvis, tuvo anteriormente una relación con Vanessa Hudgens.

La falta de publicaciones conjuntas en redes sociales y la distancia reciente entre la pareja dieron pistas sobre la ruptura. Hollywood y el mundo del espectáculo son escenarios donde la fama no solo se construye con talento en pantalla, sino también con la atención que generan los eventos de la vida personal. En la actualidad, uno de los actores cuya estrella no deja de ascender ha vuelto a ocupar los titulares, aunque esta vez no por un nuevo y aclamado proyecto cinematográfico. Si bien su trayectoria profesional atraviesa un momento cumbre, fue su situación sentimental la que capturó la atención del público y la prensa rosa.

La esfera pública siempre ha seguido de cerca las relaciones de las figuras más prominentes de la industria, y los quiebres amorosos no son la excepción. A medida que su carrera sigue avanzando con proyectos ambiciosos en el horizonte, este giro inesperado en su vida amorosa plantea un nuevo capítulo para el artista.

Cómo fue la separación de Austin Butler y Kaia Gerber Kaia Gerber y Austin Butler Kaia Gerber, de 23 años, y Austin Butler, de 33, han puesto fin a su relación de tres años, la cual era considerada una de las parejas más destacadas de la generación joven en Hollywood.

Fuentes cercanas confirmaron a TMZ que la separación se concretó a finales de 2024, disolviendo un noviazgo que había comenzado a fines de 2021. Aunque la pareja mantuvo discreción, se notó un distanciamiento reciente debido a la falta de interacciones públicas o publicaciones cruzadas en redes sociales, donde antes compartían momentos.

Pese a que no hay comunicados oficiales por parte de sus representantes, el fin de la relación ha sido confirmado, siendo su última aparición pública en Nueva York el 17 de julio del año pasado.