3 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Polémica por la transmisión de la jura en Diputados: no enfocaron a varios opositores

Aunque se pudo escuchar la voz de los nuevos legisladores, en muchos casos las imágenes fueron de espaldas, a distancia o únicamente de sus manos. En cambio, los legisladores del oficialismo aparecieron en primer plano.

Por
En varios planos de la jura se recortó el rostro de los nuevos diputados.

En varios planos de la jura se recortó el rostro de los nuevos diputados.

Transmisión oficial

La sesión especial de este miércoles en la Cámara de Diputados, en la que juraron los 127 legisladores que resultaron electos en los comicios nacionales del 26 de octubre, generó polémica luego de que la transmisión oficial no enfocara a varios opositores.

Te puede interesar:

Martín Menem fue ratificado como titular de la Cámara de Diputados

Uno de los casos con más repercusión en redes fue el de Juan Grabois, quien juró su banca como diputado de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires. En ese momento, la transmisión oficial solo mostró su mano y las de los dos legisladores que juraron junto a él, todas extendidas sobre la mesa.

Algo parecido sucedió con Nicolás del Caño y Romina del Plá, quienes juraron como diputados del Frente de Izquierda por la provincia de Buenos Aires. La imagen oficial los mostró de espaldas y a bastante distancia, aunque se pudieron escuchar sus juramentos.

Otros legisladores del oficialismo y de bloques opositores sí fueron enfocados de frente, en muchos casos porque juraban junto a diputados de La Libertad Avanza (LLA). Los integrantes de la bancada oficialista aparecieron en primer plano y se mostraron sus saludos al presidente Javier Milei, quien siguió la jura desde el balcón.

Embed

Cómo será la nueva composición de Diputados

Hasta el momento, los bloques quedaron conformados de la siguiente manera:

  • La Libertad Avanza: 95 diputados.
  • Unión por la Patria: 93 diputados.
  • Provincias Unidas: 18 diputados.
  • PRO: 12 diputados.
  • Innovación Federal: 7 diputados.
  • UCR: 6 diputados.
  • Coherencia: 4 diputados.
  • Frente de Izquierda: 4 diputados.
  • Independencia: 3 diputados.
  • Elijo Catamarca: 3 diputados.
  • Encuentro Federal: 2 diputados.
  • Coalición Cívica: 2 diputados.
  • PJ San Luis: 2 diputados.
  • MID: 2 diputados.
  • Producción y Trabajo: 2 diputados.
  • La Neuquinidad: 1 diputada.
  • Defendamos Córdoba: 1 diputada.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Javier Milei se sumó a los cánticos de ¡Presidente, presidente! en la Cámara de Diputados.

Duelo de cantitos en la previa de la jura en Diputados: "La patria no se vende" contra "Libertad"

play

Con la presencia de Milei, juraron los nuevos diputados en el estreno de la primera minoría de LLA

La nueva composición combinará diputados que renuevan, figuras que regresan y debutantes.

Asumen los nuevos diputados y La Libertad Avanza se encamina a ser la primera fuerza

play

Interna libertaria: Lorena Villaverde retiró su renuncia como diputada

Tres diputados de Catamarca se fueron de Unión por la Patria.

Tres diputados de Catamarca se fueron de Unión por la Patria y conformaron un bloque propio

Daniel Gollán calificó de bochornoso el acto antivacunas en Diputados y alertó por su impacto sanitario

Gollán calificó de "bochornoso" el acto antivacunas en Diputados y alertó por su impacto

Rating Cero

La supuesta pelea entre Flor Jazmín y Julieta Poggio se hizo viral en redes.

La gala de Gente terminó con un cruce entre Jazmín Peña, Nicolás Occhiato y Julieta Poggio

El reconocido actor está afrontando una separación reciente

Su carrera de actor sigue en alza pero fue noticia por su separación: de quién se trata

La fragancia preferida de Rosalía está inspirada en un aroma muy particular.

Este es el perfume favorito de Rosalía: cuánto sale en Argentina

Ahora, llegó a la gran N roja, Un robo muy navideño, la película furor en este sitio web. Se trata de un thriller de comedia romántica, de Navidad, robos y atracos que te atrapará de principio a fin y mantendrá al filo del sillón.
play

Un robo muy navideño es la película que entretiene a todos en Netflix: cuál es la trama

La Joaqui no fue invitada al evento de Gente.

Qué artista no fue invitada a "Los personajes del año" de Revista Gente y publicó un contundente descargo

La maldición de Hill House, la serie mejor valorada de Netflix.
play

Está en Netflix, tiene solo 10 capítulos y la consideran como una de las mejores series de la plataforma

últimas noticias

Álvarez fue detenido en Avellaneda el 15 de noviembre.

"Bebote" Álvarez empezó una huelga de hambre: "Necesito que me trasladen a declarar"

Hace 9 minutos
Lula da Silva junto a Donald Trump.

Lula reconoció que espera más bajas arancelarias de Estados Unidos: "Estamos por recibir buenas noticias"

Hace 18 minutos
La supuesta pelea entre Flor Jazmín y Julieta Poggio se hizo viral en redes.

La gala de Gente terminó con un cruce entre Jazmín Peña, Nicolás Occhiato y Julieta Poggio

Hace 52 minutos
Los argentinos fueron retenidos en el marco de un operativo.

Retuvieron a 125 argentinos en Brasil por ingresar sin los trámites migratorios

Hace 58 minutos
play

Martín Menem fue ratificado como titular de la Cámara de Diputados

Hace 1 hora