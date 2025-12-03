Polémica por la transmisión de la jura en Diputados: no enfocaron a varios opositores Aunque se pudo escuchar la voz de los nuevos legisladores, en muchos casos las imágenes fueron de espaldas, a distancia o únicamente de sus manos. En cambio, los legisladores del oficialismo aparecieron en primer plano. Por + Seguir en







En varios planos de la jura se recortó el rostro de los nuevos diputados. Transmisión oficial

La sesión especial de este miércoles en la Cámara de Diputados, en la que juraron los 127 legisladores que resultaron electos en los comicios nacionales del 26 de octubre, generó polémica luego de que la transmisión oficial no enfocara a varios opositores.

Uno de los casos con más repercusión en redes fue el de Juan Grabois, quien juró su banca como diputado de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires. En ese momento, la transmisión oficial solo mostró su mano y las de los dos legisladores que juraron junto a él, todas extendidas sobre la mesa.

Algo parecido sucedió con Nicolás del Caño y Romina del Plá, quienes juraron como diputados del Frente de Izquierda por la provincia de Buenos Aires. La imagen oficial los mostró de espaldas y a bastante distancia, aunque se pudieron escuchar sus juramentos.

Otros legisladores del oficialismo y de bloques opositores sí fueron enfocados de frente, en muchos casos porque juraban junto a diputados de La Libertad Avanza (LLA). Los integrantes de la bancada oficialista aparecieron en primer plano y se mostraron sus saludos al presidente Javier Milei, quien siguió la jura desde el balcón.

Embed El gobierno está tan cogido por Grabois que le dijo a los de la cámara q no le filmen la cara en la jura. pic.twitter.com/Hf1pRRgJRP — Maga (@Maga_ch_) December 3, 2025 Cómo será la nueva composición de Diputados Hasta el momento, los bloques quedaron conformados de la siguiente manera: