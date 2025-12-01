Coimas en ANDIS: Diego Spagnuolo presentó una pericia de los audios y pidió ser sobreseído

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad solicitó su sobreseimiento ante el juez Sebastián Casanello, en el marco de la investigación por presuntos pedidos de coimas en el organismo.

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo , pidió ante la Justicia ser sobreseído de la causa por presuntos pedidos de coimas en el organismo , luego de que presentara un documento que afirma que los audios que se le atribuyen fueron realizados con Inteligencia Artificial.

Según consignó Ámbito, Spagnuolo le solicitó al juez Sebastián Casanello que lo sobresea y advirtió que la imputación y la citación a indagatoria se produjeron debido a "prueba adulterada que no fue debidamente introducida al proceso; invalidez que trae aparejada la nulidad de todo lo actuado".

En tal sentido, presentó un análisis realizado por unos especialistas que "confirma la manipulación, cortes en los audios y presencia de voz sintética por IA". "Sumamos por primera vez en este proceso penal, un documento oficial donde consta un estudio pericial donde se analizaron los audios ingresados primigeniamente a estos actuados y que se achacan al señor Spagnuolo como su interlocutor", agregó en esta línea.

El fiscal Franco Picardi no consideró como prueba los audios atribuidos al extitular de la Andis y tomó en cuenta el contenido de los celulares secuestrados, junto al material incautado en los allanamientos.

La investigación comenzó a partir de los audios en los que se escucha supuestamente a Spagnuolo referirse a coimas y retornos. Luego se acumuló prueba y detectó una organización delictiva, direccionamiento en la compra de medicamentos e insumos de alto consto y sobreprecios. También el pago de sobornos a los funcionarios públicos.

Diego Spagnuolo, envuelto en el escándalo de las coimas en ANDIS

El 10 de marzo de 2025, Spagnuolo recibió un mail en su casilla de correo electrónico corporativa donde un empresario llamado Luis Cella le hacía saber que su empresa Prevent estaba siendo discriminada y que no podía ingresar al sistema de sorteo de precios para proveer a la ANDIS y al programa Prevenir Salud.

En el mensaje, el empresario le reclamaba a Spagnuolo por la falta de respuestas a los reiterados mails en los que le advertía que "un puñado de empresas seleccionadas a dedo y operadores externos manejan este perverso y corrupto sistema de compras".

"A la falta de respuestas en todo este tiempo transcurrido y callando y dejando ud que esto siga sucediendo, me veo obligado por la ausencia de acción de su parte a realizar las denuncias correspondientes y que el tema tome conocimiento público", señalaba Cella en el mail.

"Es lamentable dr Spagnuolo que en este gobierno ocurran estas cosas y ud permita este accionar. Su amigo el dr Miguel Ángel Calvete me dijo que le informaría a ud en forma directa este tema y que resolvería el problema a la brevedad que nos lleva a esta desagradable situación", agregó.