Este es el perfume favorito de Rosalía: cuánto sale en Argentina

La fragancia preferida de Rosalía está inspirada en un aroma muy particular. Instagram @rosalia.vt

La visita de Rosalía a la Argentina fue un éxito y dejó a sus fans con ganas de más.

La cantante española deslumbró con sus looks románticos pero fuertes, inspirados en su último álbum, LUX.

Esta estética es muy cuidada y el perfume es parte fundamental.

Según reveló la propia Rosalía, su fragancia favorita es Durocaffè, de la marca italiana Bois 1920. Rosalía causó impacto mundial con su último álbum, LUX, y confirmó su lugar como una de las artistas más importantes de su generación. Su reciente visita a la Argentina dejó muchas fotos, declaraciones y momentos cercanos con sus fans, que siempre tienen ganas de saber más sobre ella.

La cantante española suele elegir un nuevo estilo para acompañar cada uno de sus trabajos musicales y esta nueva etapa no es la excepción. En el caso de LUX, optó por una estética más romántica y delicada, pero a la vez fuerte y poderosa. El color predominante es el blanco, asociado con la pureza.

Así como Rosalía cuida cada detalle de sus looks, desde los zapatos hasta el peinado, el perfume también es parte fundamental de su estilo. En una reciente dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, la artista reveló cuál es su perfume favorito, ese que no le puede faltar nunca.

Cuál es el perfume favorito de Rosalía Perfume Durocaffe de Bois 1920 El perfume favorito de Rosalía es Durocaffè, de la casa italiana Bois 1920. Según la descripción del sitio oficial, esta fragancia combina una suave brisa de café recién hecho con notas de chocolate negro. Tiene notas de salida de café y azúcar; un corazón de rosa de damasco, chocolate negro y vainilla y, finalmente, notas de salida de ámbar y pachulí para un aroma sorprendente y elegante.