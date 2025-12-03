Para la CGT, el salario mínimo vital y móvil es "insuficiente" y "desconectado de la realidad" La central obrera rechazó que el nuevo valor se haya fijado en $328.400 y exigió recuperar el poder adquisitivo, que viene en caída desde noviembre de 2023. Por + Seguir en







La cúpula de la CGT expuso su malestar.

La Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su rotundo rechazo al monto fijado por el Gobierno para el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) en $328.400.

En un comunicado difundido en redes sociales, la central obrera calificó la cifra de “insuficiente y desconectada de la realidad socioeconómica” de los trabajadores argentinos.

La CGT participó en el Consejo del Salario, el ámbito tripartito que reúne a sindicatos, empresarios y el Estado, y presentó una propuesta integral orientada a recuperar el poder adquisitivo del SMVM. Dicha propuesta buscaba compensar la pérdida salarial desde noviembre de 2023 e incorporar la inflación proyectada hasta abril de 2026.

Específicamente, el plan sindical contemplaba un aumento acumulado del 71,6% mediante tramos mensuales del 11,4% entre diciembre y abril. El objetivo de este incremento era acercar el salario mínimo al valor de la Canasta Básica Total, que actualmente asciende a $1.176.852.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/cgtoficialok/status/1996220081236250719&partner=&hide_thread=false La CGT rechaza por insuficiente el laudo que fija el salario mínimo en $328.400. Exigimos un SMVM que cubra la Canasta Básica y garantice una vida digna. #CGT pic.twitter.com/q1UJGtT8dI — CGT (@cgtoficialok) December 3, 2025 Igualmente, la central sindical afirmó que la nueva cifra impuesta por el Ejecutivo “desconoce las necesidades básicas” y “consolida una pérdida salarial incompatible con una vida digna”.

Ante esta situación, la CGT ratificó su reclamo para que el SMVM avance de manera sostenida hacia el valor de la Canasta Básica Total, considerándola la “única referencia que garantiza un ingreso que permita cubrir las necesidades esenciales”. Finalmente, anunciaron que continuarán la lucha para que el salario mínimo recupere su valor como una referencia válida para todas las escalas salariales del país.