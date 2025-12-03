"Bebote" Álvarez empezó una huelga de hambre: "Necesito que me trasladen a declarar" El exjefe de la barra de Independiente, detenido por "intimidaciones públicas", grabó un video para reclamar "por los derechos que tengo". "Estoy pidiendo declaración indagatoria desde la semana pasada", sostuvo. Por + Seguir en







Álvarez fue detenido en Avellaneda el 15 de noviembre. Redes sociales

El exjefe de la barra brava de Independiente, Pablo "Bebote" Álvarez", empezó una huelga de hambre durante su detención para exigir que lo trasladen a declarar, reclamó "por los derechos" que tiene y aseguró que la causa en su contra es un "invento" de la Policía.

Álvarez fue detenido en Avellaneda el 15 de noviembre, en la previa del partido entre Independiente y Rosario Central por la fecha 16 del Torneo Clausura. La Policía Bonaerense lo detuvo junto a otros 150 integrantes de su facción por el delito de "intimidaciones públicas".

Este miércoles se difundió en redes sociales un video que el barra grabó con su celular en la Alcaidía de Melchor Romero donde permanece detenido. Allí contó que lleva siete días en huelga de hambre, "cuatro sólida y tres sin líquido", y pidió que se resuelva su situación "por el invento que hizo la Comisaría Primera de Avellaneda".

"Estoy pidiendo declaración indagatoria desde la semana pasada y espero respuestas para que me trasladen a declarar por los derechos que tengo", sostuvo. También aclaró que está "bien" de salud, aunque "un poco débil y más flaco". "Día a día les vamos a mandar un videíto, no aflojen y no se olviden que nosotros somos del Rojo", concluyó.

Embed #LaPlata “Bebote” Álvarez, ex jefe de la barra de Independiente, está en huelga de hambre hace varios días. Se encuentra alojado en una Alcaidía en Melchor Romero después de ser detenido junto a otros 100 acólitos en la previa de un partido en Avellaneda. Reclama por su situación… pic.twitter.com/Hyx2Qt2sbP — Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) December 3, 2025 Días antes de su detención, "Bebote" había anunciado el regreso de su facción a través de un posteo en X. "Listo, todo confirmado: vuelven Los Diablos Rojos. Felicitaciones a todos los pibes que se aguantaron más de tres años afuera de la cancha. Ya estamos en casa", afirmó.