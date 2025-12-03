Martín Menem fue ratificado como titular de la Cámara de Diputados

Luego de la jura de los 127 legisladores electos, la sesión preparatoria continuó con la votación de las autoridades que presidirán el organismo para el nuevo periodo parlamentario. Contó con el apoyo de la mayoría de los bloques.

El actual titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, fue reelegido en su cargo para el próximo período parlamentario que arrancará el 10 de diciembre, cuando asuman los 127 legisladores que este miércoles juraron en la sesión preparatoria, que tuvo fuertes cruces entre los bloques y contó con la presencia en el recinto del presidente Javier Milei.

“Es un verdadero honor empezar para mi nuevamente iniciar un tercer año de gestión. Quiero iniciar agradeciendo la confianza para continuar al frente de la presidencia de esta cámara. Asumo esta responsabilidad con el mismo compromiso del primer día la convicción de que estamos ingresando en una etapa institucional, más madura, más ordenada y orientada a consolidar los avances que hemos logrado entre todos”, señaló en un primer momento Menem luego de ser ratificado por el cuerpo legislativo.

Luego de señalar como "difíciles" los primeros dos años de gestión, explicó que "hoy, con una mirada más clara sobre lo que se hizo y queda por hacer, podemos hablar de resultados concretos y sobre todo de un rumbo que empieza a consolidarse".

"Estamos construyendo una Argentina próspera, estable y segura. Una Argentina en la que los hijos ya no emigran sino que día a día recibe a aquellos que se habían ido desesperanzados por los años de los fracasos políticos y económicos", agregó Menem, previo a reconocer el " liderazgo " de Javier Milei, el cual, permitió encarar "el proceso de estabilización más profundo que haya tenido el país en décadas".

De cara al nuevo periodo parlamentario, Menem adelantó: " En esta presidencia nunca van a encontrar un canal de diálogo franco y sincero. La búsqueda del consenso que transforma el disenso razonable en las leyes que nuestro país necesita. Siempre con el reglamento en la mano".

"Como parte de mi espacio político espero que esta última etapa en la cual el parlamento se ha fijado objetivo, que mayoritariamente no han sido acordes a los que la gente haya respaldado en octubre, retome el sendero positivo del trabajo mancomunado entre los que pensamos distintos y se ponga a la altura de los nuevos desafíos", agrego el ratificado titular de la Cámara Baja.

Para luego concluir: "Milei dijo que el Congreso será el más reformista de la historia. Asumo nuevamente la responsabilidad con la determinación de honrar ese objetivo, agradeciendo la confianza que mis pares han depositado al volver a otorgarme la presidencia. Presidente, cuente con esta persona para defender el único proyecto que nos trajo hasta acá: el proyecto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, libertad y a la propiedad. Ese compromiso no cambia, se sostiene y se va a profundizar".

En tanto, los legisladores de la Cámara baja también resolvieron que Cecilia Moreau (Unión por la Patria) continuará como vicepresidenta primera, mientras que Luis Petri (La Libertad Avanza) estará a cargo de la vicepresidencia segunda. En este marco, el partido libertario y los bloques aliados acordaron postergar la decisión sobre la vicepresidencia tercera ya que la exigen distintos interbloques.

Polémica por la transmisión de la jura en Diputados: no enfocaron a varios opositores

La sesión especial de este miércoles en la Cámara de Diputados, en la que juraron los 127 legisladores que resultaron electos en los comicios nacionales del 26 de octubre, generó polémica luego de que la transmisión oficial no enfocara a varios opositores.

Uno de los casos con más repercusión en redes fue el de Juan Grabois, quien juró su banca como diputado de Fuerza Patria por la provincia de Buenos Aires. En ese momento, la transmisión oficial solo mostró su mano y las de los dos legisladores que juraron junto a él, todas extendidas sobre la mesa.

Algo parecido sucedió con Nicolás del Caño y Romina del Plá, quienes juraron como diputados del Frente de Izquierda por la provincia de Buenos Aires. La imagen oficial los mostró de espaldas y a bastante distancia, aunque se pudieron escuchar sus juramentos.

Embed El gobierno está tan cogido por Grabois que le dijo a los de la cámara q no le filmen la cara en la jura. pic.twitter.com/Hf1pRRgJRP — Maga (@Maga_ch_) December 3, 2025

Otros legisladores del oficialismo y de bloques opositores sí fueron enfocados de frente, en muchos casos porque juraban junto a diputados de La Libertad Avanza (LLA). Los integrantes de la bancada oficialista aparecieron en primer plano y se mostraron sus saludos al presidente Javier Milei, quien siguió la jura desde el balcón.

NOTA EN DESARROLLO.-