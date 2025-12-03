Desalojaron de la estación de Once al "Zar de Retiro" tras cancelarse su concesión La medida fue resuelta por el juez Enrique Lavié Pico y afecta a la compañía de Néstor Emilio Otero. De esta manera, Trenes Argentinos Operaciones S.A. confirmó en un comunicado que recuperará los espacios. Por + Seguir en







La medida fue resuelta sobre la estación de Once.

El juez Enrique Lavié Pico, que encabeza el Juzgado Contencioso Administrativo Federal número 6, ordenó desalojar a la empresa Nueva Estación Once S.A. de esa estación de trenes de la línea Sarmiento. La decisión se produjo luego de que el Gobierno cancelara en julio la prórroga de una concesión de comercios y estacionamientos de la compañía, cuyo dueño es Néstor Emilio Otero, conocido como "el zar de Retiro".

Con la resolución de la Justicia, Trenes Argentinos Operaciones S.A. confirmó en un comunicado que recuperará "los espacios donde se encuentran ubicados los sistemas técnicos necesarios para el mantenimiento y todos aquellos espacios comunes de la estación indispensables para la gestión administrativa de la terminal porteña".

"Una vez culminada la ejecución de la medida, la empresa ferroviaria recuperará: las oficinas administrativas ubicadas en el entrepiso del hall y en el acceso por Bartolomé Mitre; los baños del hall y la sala de medidores próxima; la zona de carga y descarga; las puertas de acceso al subsuelo y a la terraza; y los subsuelos 1° y 2° donde funciona un estacionamiento con acceso por la calle Teniente General Juan Domingo Perón", agregaron en esta línea.

Néstor Otero Néstor Emilio Otero. Redes sociales En tal sentido, Trenes Argentinos Operaciones S.A. cuestionó a Nueva Estación Once S.A: "La finalización de la concesión de la estación Once permitió cerrar una etapa caracterizada por la falta de controles adecuados, esquemas contractuales desactualizados y una utilización del espacio ferroviario poco alineada a los estándares actuales de transparencia y eficiencia".