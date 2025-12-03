IR A
Qué artista no fue invitada a "Los personajes del año" de Revista Gente y publicó un contundente descargo

La cantante compartió un mensaje en redes sociales donde contó su postura respecto a que no asistió al evento de fin de año.

La Joaqui no fue invitada al evento de Gente.

Redes sociales

Se llevó adelante el evento de Los personajes del año que organiza la revista Gente cada año y una artista argentina reveló que no fue invitada. Ante las consultas y enojos de sus fanáticos, ella aclaró en un contundente descargo en redes sociales que no está enojada: se trata de La Joaqui.

El posteo inicial fue de la cuenta de X del programa de Yanina Latorre, Sálvese quien pueda, la cuenta indicaba: “Hasta Spreen está convocado a la tapa de los 100 personajes y La Joaqui no… Yo también estaría indignada”, y adjuntaron un screenshot.

"Este año superó los 8 millones de suscriptores en YouTube y cerca de 1millón de seguidores en Kick", decía la misma. Ante esto, le empezaron a consultar sobre su posible enojo.

Y La Joaqui respondió: “No estoy indignada, ni enojada con nadie. La persona de las capturas no es mi manager, tampoco es de mi equipo, de hecho, no tengo manager. Y además soy muy fan de Spreen".

