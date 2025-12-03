Qué artista no fue invitada a "Los personajes del año" de Revista Gente y publicó un contundente descargo La cantante compartió un mensaje en redes sociales donde contó su postura respecto a que no asistió al evento de fin de año. + Seguir en







La Joaqui no fue invitada al evento de Gente. Redes sociales

Se llevó adelante el evento de Los personajes del año que organiza la revista Gente cada año y una artista argentina reveló que no fue invitada. Ante las consultas y enojos de sus fanáticos, ella aclaró en un contundente descargo en redes sociales que no está enojada: se trata de La Joaqui.

El posteo inicial fue de la cuenta de X del programa de Yanina Latorre, Sálvese quien pueda, la cuenta indicaba: “Hasta Spreen está convocado a la tapa de los 100 personajes y La Joaqui no… Yo también estaría indignada”, y adjuntaron un screenshot.

"Este año superó los 8 millones de suscriptores en YouTube y cerca de 1millón de seguidores en Kick", decía la misma. Ante esto, le empezaron a consultar sobre su posible enojo.