Causa Andis: declara Guadalupe Muñoz, imputada clave del núcleo de Calvete y apuntada como la "cajera"

La pareja de Miguel Ángel Calvete brindará su testimonio ante el fiscal Franco Picardi, quien lleva adelante la investigación por una presunta trama de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.

Vanesa Petrillo
Por
Vanesa Petrillo
Una de las oficinas de Andis. 

Guadalupe Muñoz, pareja de Miguel Angel Calvete, uno de los acusados clave del caso Andis será indagada este mediodía en la causa en la que se investiga una trama de corrupción en el organismo con la compra de medicamentos.

Los abogados del economista realizaron la presentación.
Espert pidió declarar en la causa por los vuelos de Fred Machado

Según el dictamen del fiscal Franco Picardi, Muñoz se encuentra vinculada a todo el entramado de direccionamientos y pagos indebidos. Por ejemplo, fue la encargada, siguiendo indicaciones de Calvete, de conseguir gran cantidad de dinero en efectivo para Diego Orlando Spagnuolo.

De las conversaciones obtenidas del teléfono de Miguel Ángel Calvete se logró determinar que le envía un detalle del dinero que habrían recibido diversas firmas por parte de la ANDIS, en las cuales se encuentran las vinculadas su pareja.

“Miguel Ángel Calvete y Guadalupe Muñoz administraban los pagos efectuados por dichas empresas, participando activamente en la distribución de los fondos derivados de las operaciones investigadas, determinando los porcentajes a retener y el destino de los montos remanentes los cuales, en algunos casos finalizaban en manos de funcionarios nacionales”, aseguró el fiscal Franco Picardi en la acusación.

Para el fiscal resultan relevantes los audios enviados por Miguel Ángel Calvete a Guadalupe el 11 de junio de 2025 en los cuales le indica el modo en que debía hacer la cuenta de porcentajes, y de los cuáles también se desprende que una parte del dinero se lo quedaban ellos.

Hay otros mensajes de los que se desprende que Guadalupe Muñoz envió un recibo de aproximadamente 90 mil dólares y Calvete, por su parte, le refiere que lo guarde en la caja fuerte. Sin aclarar de quién, ni en concepto de qué.

Los millones para el viaje de Spagnuolo

Diego Spagnuolo
Spagnuolo, extitular de Andis.

El fiscal, en su acusación destacó que el extitular de Andis, Diego Orlando Spagnuolo recibió de parte de Calvete y Guadalupe Muñoz, cinco millones de pesos argentinos ($5.000.000) en efectivo, para que el primero realizara un viaje.

Esta información se desprende de una conversación mantenida por Calvete con Guadalupe, en la que este le pide a su pareja “cinco palos” en efectivo en pesos.

Cuando ella le pregunta para quién es esa suma de dinero, Calvete le responde que es para: “El boludo del pelado que viaja a Israel y no tiene efectivo en pesos”.

Con posterioridad a ello, Spagnuolo y Calvete mantuvieron un diálogo que gira en torno a ese supuesto viaje y la forma de entregarle el dinero en “algún lugar disimulado”.

Sumado a ello, en el allanamiento del domicilio de Calvete se halló un papel adherido en la cocina, que contenía instrucciones precisas de éste hacia sus empleados/as, respecto de cómo debían proceder en el caso de que cualquier persona se presentara en el lugar y preguntara por él y/o sus sociedades, “mostrando un comportamiento totalmente contumaz frente al sistema de administración de justicia, pues decía que allí no vivía ni él ni su pareja Guadalupe Muñoz”, dice la acusación fiscal.

