La gala de Gente terminó con un cruce entre Jazmín Peña, Nicolás Occhiato y Julieta Poggio El momento se hizo viral en redes sociales por el mal humor de la novia del conductor de Luzu y el descargo de la exGran Hermano. + Seguir en







La supuesta pelea entre Flor Jazmín y Julieta Poggio se hizo viral en redes. Redes Sociales

Un fuerte cruce se vivió este martes, en la gala de Gente, adonde asistieron las figuras y famosos para la foto de "los personajes del año", entre el conductor Nicolás Occhiato, su novia, Flor Jazmín Peña y la actriz Julieta Poggio.

Según revelaron, la exGran Hermano se acercó al director del canal de streaming Luzu TV, y su pareja le marcó distancia. El momento fue comentado en una historia de Instagram y se hizo viral en redes sociales.

"Sabés que a tu novio no me lo levanto", le dijo la conductora de "Sálvese quién pueda" (América) a la integrante de Luzu. Peña, entonces, dijo "estoy viendo cada cosa, Yanina".

Embed ALGUIEN DE QUISO LEVANTAR A NICO OCCHIATO??? FLOR ESTA INDIGNADA pic.twitter.com/zxDZHO7NK2 — feli (@nom0leste) December 3, 2025 Según la versión de las panelistas de A la Barbarrosa, en Telefe, Mariana Brey y Yanina Latorre, Poggio intentó seducir a Occhiato y provocó una escena con su pareja.

Todo terminó con Peña con pésimo humor y pidió terminar ligero la foto. Mientras poggio se tomó muy a pecho los comentarios y aclaró: "No hablé con Nicolás en toda la noche, no crucé palabra".