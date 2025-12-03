La gala de Gente terminó con un cruce entre Jazmín Peña, Nicolás Occhiato y Julieta Poggio

Un fuerte cruce se vivió este martes, en la gala de Gente, adonde asistieron las figuras y famosos para la foto de "los personajes del año", entre el conductor Nicolás Occhiato, su novia, Flor Jazmín Peña y la actriz Julieta Poggio.
El momento se hizo viral en redes sociales por el mal humor de la novia del conductor de Luzu y el descargo de la exGran Hermano.
Según revelaron, la exGran Hermano se acercó al director del canal de streaming Luzu TV, y su pareja le marcó distancia. El momento fue comentado en una historia de Instagram y se hizo viral en redes sociales.
"Sabés que a tu novio no me lo levanto", le dijo la conductora de "Sálvese quién pueda" (América) a la integrante de Luzu. Peña, entonces, dijo "estoy viendo cada cosa, Yanina".
Según la versión de las panelistas de A la Barbarrosa, en Telefe, Mariana Brey y Yanina Latorre, Poggio intentó seducir a Occhiato y provocó una escena con su pareja.
Todo terminó con Peña con pésimo humor y pidió terminar ligero la foto. Mientras poggio se tomó muy a pecho los comentarios y aclaró: "No hablé con Nicolás en toda la noche, no crucé palabra".
La velada de los personajes del año de la revista Gente reunió este martes a las figuras más influyentes del país en el Faena Art Center. Hubo reencuentros, momentos emotivos y también peleas, que traspasaron el escenario de Puerto Madero, en la Ciudad.
Entre los invitados desfilaron figuras como Mirtha Legrand, Moria Casán, Pampita, Valeria Mazza, Wanda Nara, Mariana Fabbiani, Paula Chaves, Leandro Paredes, Nico Vázquez, Migue Granados y Darío Barassi, entre muchas figuras reconocidas.