Lula da Silva reconoció que espera más bajas arancelarias de Estados Unidos: "Estamos por recibir buenas noticias" El presidente de Brasil se refirió a una comunicación que mantuvo con Donald Trump sobre los aranceles impuestos por el republicano. "Le dije que era importante analizar esto", señaló.







Lula da Silva junto a Donald Trump. X @LulaOficial

El presidente de Brasil, Lula da Silva, expuso que espera que su par de Estados Unidos, Donald Trump, resuelva más bajas de aranceles a los productos del país vecino, en el marco de los avances de las negociaciones bilaterales entre ambas naciones.

En diálogo con el canal TV Verdes Mares, Lula manifestó su expectativa por otra posible baja en los aranceles del Gobierno estadounidense: "Así como el pueblo brasileño recibió malas noticias cuando el presidente Trump anunció los aranceles, creo que estamos a punto de recibir buenas noticias, además de la eliminación de algunos de nuestros productos de los aranceles que ya impuso".

En tal sentido, se refirió a una comunicación que mantuvo con Trump "sobre la necesidad de fortalecer las dos democracias más grandes de Occidente: Brasil y EEUU. Por lo tanto, estos aranceles no tienen sentido. Le dije que era importante analizar esto".

lula trump Lula da Silva junto a Donald Trump. En tanto, los dichos de Lula se produjeron después de que la administración del país norteamericano redujera en noviembre aranceles agrícolas. Las tasas al café y la carne brasileños habían ejercido una presión alcista sobre los precios internos en Estados Unidos. La carne, en particular, había aumentado 15% en el último año, en un momento en que el hato ganadero estadounidense se encuentra en su nivel más bajo desde 1951.