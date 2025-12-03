3 de diciembre de 2025 Inicio
José Luis Espert pidió declarar en la causa por los vuelos de Fred Machado

El legislador -en uso de licencia- solicitó brindar su testimonio en la investigación por lavado de activos. Mientras que el magistrado Martínez de Giorgi implantó el secreto de sumario debido a que hay medidas de prueba ordenadas en curso.

Vanesa Petrillo
Por
Los abogados del economista realizaron la presentación.

El diputado nacional en licencia José Luis Espert pidió que se le tome declaración en la causa en la que está imputado por el delito de lavado de activos por haber utilizado aviones en 2019 del empresario acusado de narcotráfico Federico “Fred” Machado.

Una de las oficinas de Andis. 
Se trata de la causa en la que se investigan desde 2021 los vuelos realizados por Espert en la antesala de lo que fueron los comicios de 2019, en los que el diputado compitió como candidato presidencial por el partido Unite, que fue luego sancionado por la justicia electoral por irregularidades en la rendición de fondos de campaña.

El pedido fue realizado por los abogados de Espert, en la causa que lleva adelante el juez Marcelo Martínez de Giorgi en los tribunales de Comodoro Py.

Según la investigación, Espert realizó 36 vuelos privados en los aviones de Machado, aunque públicamente el diputado había dicho que hizo un viaje para la presentación de un libro.

Fuentes judiciales confirmaron que la presentación de Espert en la causa fue realizada la semana pasada por los abogados Alejandro Freeland y Santiago Kent. Solicitaron al juez una audiencia para “declarar y aclarar” los hechos que se le imputan.

Fuentes judiciales confirmaron que el juez dictó el secreto de sumario en la causa ya que ordenó diversas medidas de prueba que están en curso. En otra causa, que tramita en San Isidro, Espert es investigado por lavado de activos por transferencias por 200 mil dólares que recibió de Machado.

