28 de marzo de 2026 Inicio
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Axel Kicillof apuntó contra Javier Milei tras el fallo de YPF: "Le quedó cómodo el mameluco"

El gobernador bonaerense aseguró que la anulación de la condena al país por la expropiación de la petrolera fue un "alivio" y "terminó poniendo las cosas en su lugar". "Era un absurdo que tenía un gran interés económico por detrás con los fondos buitres", analizó, previo a recordar que el Presidente "en campaña dijo que la iba a privatizar".

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Axel Kicillof habló en Radio 10. 

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"Mi primera reacción... creo que de alguna manera alguno dirá reivindicación, alegría; creo que también alivio. Porque toda esta causa de los fondos, como todas las embestidas de los fondos siempre en ese mismo Tribunal de Nueva York, han sido causas y denuncias injustas, ilegales, y que sin embargo consiguieron ahí un sustento y, bueno, finalmente fallos favorables", analizó el gobernador bonaerense en un primer momento.

De la misma manera, entendió que el fallo dictado por la Cámara de Apelaciones de Nueva York "terminó poniendo las cosas en su lugar. Era absurdo, pero todo ese absurdo tenía un interés económico muy grande por detrás: los fondos buitres. Así que ya sabemos que el absurdo legal no es una traba".

"Están complicados los dos. Todos los que primero se oponían a la recuperación de YPF. Macri votó en contra, los diputados de él en ese entonces votaron en contra. Fueron los únicos, si no me equivoco, que votaron en contra de la recuperación de YPF. Y Milei en campaña dijo que la iba a privatizar, no está de acuerdo con esto. Después se ve que le quedó cómodo el mameluco, ¿no? Pero su campaña fue 'la vamos a privatizar'", apuntó Kicillof.

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Axel Kicillof recordó que Javier Milei quería privatizar YPF.

Axel Kicillof recordó que Javier Milei quería privatizar YPF.

Para Kicillof, es importante dejar en claro que "lo que resulta del fallo es que el procedimiento que se utilizó fue adecuado" y "lo que se cuestionaba era absurdo. Han dicho cada barbaridad en contra de la recuperación de YPF y después a favor de los fondos buitres".

"Esto termina diciendo que el procedimiento, según ese juzgado, estuvo bien tomado, bien hecha la recuperación y también reivindican la soberanía argentina misma. El derecho a declarar de interés público determinado patrimonio o una empresa, sujeto a expropiación para darle propiedad estatal, está contemplado por la Constitución Nacional. Lo tienen casi todos los países. Acá tenemos casos de políticos que están en contra de cosas básicas", remarcó el gobernador.

En el continuado de las críticas al Presidente, Kicillof afirmó que, en un "100%", el superávit energético que tiene actualmente es gracias a la expropiación de YPF: "Milei, después de decir que la iba a privatizar y ponerla en la Ley Bases, continuó con el plan de producción no convencional. Todos los dólares que tiene de la balanza comercial energética son gracias a la recuperación".

"Pasamos de tener un déficit de u$s6.000 millones de dólares anuales antes de la recuperación a un superávit. La inflexión es la recuperación de YPF. Si no se hubiera interrumpido en el 2015 con lo de Macri, en el 2017 ya se hubiera alcanzado este superávit", concluyó el mandatario.

Tras el fallo de YPF, Javier Milei apuntó contra Axel Kicillof y el kirchnerismo

El viernes, el presidente Javier Milei había cuestionado al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego del fallo de Nueva York que anula la condena por la expropiación de la empresa YPF,

“Tuve que arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente”, expuso el mandatario durante el discurso brindado en el barrio porteño de La Paternal, donde se mostró junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en la inauguración de un Centro de Formación impulsado por el ministerio de Capital Humano.

“La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia)", escribió el mandatario en la red social X. La expropiación obligaba al país a pagar más de u$s16.000 millones, por esa razón lo definió como "el mayor logro jurídico de la historia".

"Los reclamos de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”, sostuvo el escrito.

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