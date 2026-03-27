27 de marzo de 2026 Inicio
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Javier Milei destacó el fallo a favor de YPF, pero arremetió: "Expropiar está mal"

A través de un mensaje de 8 minutos, el Presidente se mostró eufórico tras la victoria legal del país en Estados Unidos, aunque cruzó a Cristina Kirchner y Kicillof por la expropiación de la petrolera estatal.

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El mandatario estuvo acompañado por gran parte del Gabinete.

El presidente Javier Milei brindará un mensaje en cadena nacional este viernes a las 19, acompañado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el canciller Pablo Quirno, el ministro de Economía, Luis Caputo y el equipo jurídico; luego de que la Justicia de Estados Unidos revocara la sentencia contra la Argentina por la expropiación de la petrolera YPF que le obligaba a pagar la suma de u$s16 mil millones.

Kicillof se pronunció tras el fallo de YPF. 
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El discurso, que fue grabado en la Casa Rosada y tiene una duración de poco más de 10 minutos, se emitirá en la antesala del partido de la Selección argentina. El mensaje hará foco en el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York, que dejó sin efecto la condena vinculada al caso YPF.

milei cadena nacional YPF

La noticia causó furor en el seno libertario y fue recibida como una oportunidad política. El alivio judicial será plasmado en el discurso y apuntará contra el actual gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ministro de Economía de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner durante el proceso de estatización de la compañía en 2012.

El mensaje fue filmado en el Salón Blanco que se emitirá a las 19, en la previa al amistoso entre la Selección argentina y Mauritania. El mandatario también fue acompañado por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy; el procurador del Tesoro, Sebastián Amerio y subprocurador Juan Ignacio Stampalija, quienes estuvieron reunidos con el asesor presidencial, Santiago Caputo, en sus oficinas ubicadas en el primer piso de Casa Rosada.

NOTICIA EN DESARROLLO.

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