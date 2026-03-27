Caso YPF: la Justicia de Estados Unidos anuló la condena por la expropiación El presidente Javier Milei anunció que la Cámara de Apelaciones de Nueva York invalidó la resolución de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien había determinado el pago millonario. Por + Seguir en







El Gobierno recibió una noticia positiva.

La Justicia de Estados Unidos anuló la condena contra Argentina por la expropiación de YPF, que había decretado la jueza de primera instancia de Nueva York, Loretta Preska, y determinado el pago de más de u$s16 mil millones.

El Gobierno dio a conocer que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de la ciudad estadounidense invalidó la resolución de la magistrada: en 2023 había resuelto que el Estado argentino debía abonar una cifra sideral.

En junio de 2025 la jueza resolvió que para afrontar el pago de la indemnización la Argentina debía entregar ante su tribunal el 51% de las acciones de la compañía en poder del Estado, pero la Corte de Apelaciones revirtió esta medida. En el marco de la causa, en tanto, el 13 de marzo pasado el Gobierno de Estados Unidos se presentó como amicus curiae en favor de Argentina.

Cabe resaltar que el caso había comenzado en 2015, luego de la expropiación que se había determinado durante el segundo mandato de Cristina Kirchner.

En ese momento, el viceministro de Economía Axel Kicillof defendió la medida argumentando que lo que hacía el Congreso era aplicar la Constitución, que es superior al estatuto privado de la empresa, y que había un interés público comprometido: el control de una empresa clave para el desarrollo estratégico del país. Ahora, el tribunal sostuvo que YPF fue exculpada de forma correcta en su proceso de estatización. De aquí en adelante, las partes tendrán como último recurso a la Corte Suprema norteamericana.