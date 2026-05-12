12 de mayo de 2026 Inicio
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Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro pidieron que el Súper RIGI incluya baja de retenciones para el agro

Los gobernadores volvieron a reclamar al Gobierno obras y mantenimiento de las rutas, y criticaron la vigencia del impuesto a la exportación de granos en la expo TodoLáctea 2026.

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Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro en la expo TodoLactea 2026.

Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro en la expo TodoLactea 2026.

Imagen optimizada con IA.

Los mandatarios Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Martín Llaryora (Córdoba) le reclamaron el Gobierno obras y mantenimiento de rutas y le pidieron que el Súper RIGI anunciado por el presidente Javier Milei incluya una baja de retenciones para el agro. "Es hora de que le toque al campo argentino", reclamó el gobernador cordobés.

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"Para que esa plata quede en manos de nuestros productores, porque hace años que nos vienen esquilmando", apuntó Llaryora, anfitrión de la expo Todo Láctea 2026, y detalló: "En Córdoba, el 98 por ciento de los recursos que recaudamos vinculados al sector vuelven en caminos rurales, tendido eléctrico, patrulla rural e infraestructura productiva".

Embed - C5N on Instagram: " El Gobierno va por el Súper RIGI El Súper RIGI es una versión ampliada y profundizada del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) original aprobado en 2024. A diferencia de la primera versión que se centró en sectores extractivos, el nuevo sistema de incentivos busca fomentar la creación de industrias y sectores que hoy no existen en Argentina. ↔ Deslizá las placas para conocer los detalles."
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Llaryora también pidió que se sancione la ley de biocombustible "sin importar el partido" para generar más puestos de trabajo y cuestionó: "¿Por qué nuestro grano tiene que seguir saliendo en camiones y los biocombustibles los tienen que seguir haciendo otros?".

El reclamo de Maximiliano Pullaro por el estado de las rutas

Mientras que Pullaro definió que la Región Centro es "la región más productiva de la Argentina, la que sostiene gran parte de la economía nacional" y pidió: "Arreglen las rutas nacionales y apuesten al desarrollo energético para que nuestra industria tenga más potencia, reduzca costos y pueda generar más empleo".

"Se espera un milagro a partir de la minería o la energía, sin mirar el enorme entramado productivo que nació alrededor del campo y que permitió el crecimiento de industrias y empresas que hoy generan cientos de puestos de trabajo", apuntó el santafesino.

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