Uruguay accedió al pedido argentino y busca una nueva locación para su planta de hidrógeno verde

Los cancilleres de ambos países acordaron estudiar zonas alternativas para instalar el complejo industrial, previsto inicialmente en Paysandú. La medida diplomática responde a los reclamos del gobierno de Entre Ríos orientados a proteger el ecosistema y la actividad turística de la ciudad de Colón.

El ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno, y su par uruguayo, Mario Lubetkin, acordaron esta semana en Montevideo evaluar locaciones alternativas para la planta de hidrógeno verde proyectada en Paysandú. La decisión bilateral busca evitar posibles daños ambientales y turísticos en la ciudad argentina de Colón, ubicada en la orilla opuesta del río Uruguay.

El emprendimiento de la firma HIF Uruguay S.A. contempla una inversión superior a los u$s5.000 millones para producir combustibles sintéticos. El emplazamiento inicial, a 5 kilómetros del casco urbano sanducero, provocó rechazo en los funcionarios argentinos ante el temor a un conflicto similar al originado por la pastera Botnia años atrás.

A través de un comunicado conjunto, las delegaciones oficiales confirmaron la apertura del canal de diálogo para alcanzar una solución definitiva. El texto destacó que el país vecino atiende el especial interés argentino de extremar los recaudos para evitar efectos perjudiciales sobre las actividades económicas preexistentes en las poblaciones ribereñas.

Tuvimos una excelente reunión con Mario Lubetkin ( @MinLubetkinUy ), Canciller de Uruguay , y el equipo uruguayo para continuar el proceso de diálogo sobre el proyecto de la planta de elaboración de hidrógeno verde en Paysandú en la que nos informaron que el Gobierno uruguayo se… https://t.co/v9LdjxvU8Z pic.twitter.com/h4fvGmo1oS

La representación nacional valoró de forma positiva que el Estado uruguayo incorporó a Colón como parte del área de influencia directa de las instalaciones. Este criterio resulta indispensable para la elaboración técnica y la posterior evaluación oficial del Estudio de Impacto Ambiental exigido por la normativa.

Argentina y Uruguay encaminan el proceso formal del proyecto

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, participó de la comitiva oficial y celebró la determinación del gobierno oriental. Al concluir el encuentro, el mandatario destacó: "Más de un año de trabajo ininterrumpido, muchos viajes a Montevideo y una postura que no cambia: apoyamos la inversión y el desarrollo en el país hermano y creemos firmemente que esto no tiene por qué afectar el desarrollo económico y el empleo de la costa entrerriana, en este caso de Colón".

El canciller uruguayo adelantó que su cartera remitirá la comunicación correspondiente a la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) una vez que exista una resolución firme sobre el predio definitivo. Este paso diplomático resulta clave porque activa el mecanismo de información y consulta previa establecido en los artículos 7 a 13 del Estatuto del Río Uruguay.

El complejo industrial representa la principal inyección de capital privado extranjero en la economía uruguaya, con una capacidad productiva calculada en 880.000 toneladas anuales de hidrocarburos sintéticos. Frente a la publicación de los recientes acuerdos bilaterales, la empresa desarrolladora optó por el mutismo institucional.