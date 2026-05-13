El insólito posteo de Mbappé que hizo estallar a los hinchas de Real Madrid El delantero francés, ausente por lesión ante Barcelona, partido que definió el título de La Liga en favor del club catalán, quedó en el centro de la polémica por un detalle en una historia de Instagram. Por + Seguir en







Mbappé sigue en el centro de la polémica. Real Madrid

Kylian Mbappé revolucionó las redes tras un posteo que generó sorpresa entre los hinchas del Real Madrid.

La publicación se volvió viral por un detalle que desató memes, teorías y miles de comentarios.

Muchos fanáticos consideraron extraño el mensaje en medio del delicado presente del equipo español. Kylian Mbappé volvió a quedar en el centro de la escena tras una publicación en redes sociales que generó una ola de reacciones entre los hinchas del Real Madrid. Lo que parecía un posteo habitual terminó viralizándose rápidamente por un detalle que no pasó desapercibido y que despertó todo tipo de comentarios entre los fanáticos.

La imagen compartida por el delantero francés provocó confusión, memes y múltiples teorías en las redes, llevando su nombre a las principales tendencias del día. En un contexto donde cada movimiento de las figuras del club es seguido de cerca, el episodio volvió a demostrar el enorme impacto mediático que rodea a Mbappé dentro y fuera de la cancha.

Kylian Mbappe

Más allá de lo deportivo, el atacante se mantiene como uno de los focos permanentes de atención en el universo del Real Madrid. Sus publicaciones, gestos y apariciones públicas suelen convertirse rápidamente en tema de debate entre los seguidores, reafirmando el peso que tiene su figura en la conversación futbolística global.

Cuál fue el posteo de Mbappé que hizo estallar a los hinchas del Real Madrid Kylian Mbappé volvió a generar revuelo entre los hinchas del Real Madrid tras una publicación en redes sociales que rápidamente se volvió viral: el delantero compartió una historia en Instagram en la que mostró que estaba viendo por TV el Clásico de La Liga ante Barcelona, partido que terminó definiendo el título a favor del club catalán tras el triunfo por 2-0.

Mbappé El episodio vuelve a poner en evidencia la presión mediática que rodea a Mbappé desde su llegada al club español. Getty Images La repercusión fue inmediata, ya que muchos seguidores consideraron que el posteo resultó extraño no solo por el momento que atraviesa el club, sino también porque dejó en evidencia que ni siquiera acompañó al resto del plantel. El episodio vuelve a poner en evidencia la presión mediática que rodea a Mbappé desde su llegada al club español. Más allá de su rendimiento dentro de la cancha, cualquier gesto o movimiento del atacante se convierte automáticamente en tema de debate dentro del universo madridista.