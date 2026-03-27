27 de marzo de 2026 Inicio
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Javier Milei compartirá un acto con Manuel Adorni en otra señal de respaldo

El Presidente estará junto al jefe de Gabinete, que el jueves se intentó defender nuevamente de los escándalos por los vuelos a Punta del Este y Nueva York con su esposa. Formarán parte de un evento organizado por el Ministerio de Capital Humano en el barrio porteño de La Paternal.

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El Gobierno cierra filas y respalda a Manuel Adorni. 

El Gobierno cierra filas y respalda a Manuel Adorni.  

En un nuevo gesto de apoyo, el presidente Javier Milei comparte un acto junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, este viernes desde las 11 en La Paternal, en un evento organizado por el Ministerio de Capital Humano.

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Tras fotos con diversos ministros y una conferencia de prensa donde se cruzó con la prensa y aseguró que el jefe de Estado "tiene mi renuncia a disposición", Adorni visitará el Centro de Formación de Capital Humano en el barrio porteño de La Paternal, impulsado por el Ministerio a cargo de Sandra Pettovello.

Durante la semana, el ministro acumuló el respaldo directo y en redes de la propia Pettovello, Diego Santilli (Interior), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Juan Bautista Mahiques (Justicia) y la titular del bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quien compartió una foto en redes sociales.

Patricia Bullrich - Manuel Adorni
Patricia Bullrich junto a Manuel Adorni.

Patricia Bullrich junto a Manuel Adorni.

Milei defendió a Adorni: "Ignorantes alimentados por turbias operetas"

El presidente Javier Milei defendió a Manuel Adorni, luego de la conferencia de prensa en la que el funcionario intentó desactivar las acusaciones en su contra por supuesto enriquecimiento ilícito.

A través de sus redes sociales, el mandatario publicó un mensaje con tono confrontativo, en línea con el discurso oficial que busca desacreditar las denuncias. “La ignorancia es atrevida. Si un conjunto de ignorantes, ya sea por falta de formación o por un claro déficit de IQ, son alimentados por las turbias operetas de la política, ello los puede llevar a ver fantasmas donde no los hay y caer en un ridículo de brutalidad”, escribió Milei.

El posteo llegó pocas horas después de que Adorni enfrentara a la prensa desde Casa Rosada, en una aparición marcada por las preguntas sobre su situación patrimonial, por la polémica que se abrió tras conocerse que su esposa integró una comitiva oficial en un viaje a Nueva York y las denuncias en su contra por el viaje realizado junto a su familia en un avión privado con destino a Punta del Este y la casa que habría adquirido en un country del partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

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En ese contexto, el funcionario buscó trazar una línea clara entre su actividad privada y su rol actual en el Gobierno. Aseguró que su patrimonio fue construido a lo largo de más de 25 años en el sector privado y remarcó que su llegada a la función pública es reciente.

“No tengo nada que esconder”, afirmó en el inicio de su exposición, con la intención de despejar dudas sobre su situación personal. Sin embargo, evitó profundizar en los detalles de las investigaciones judiciales que lo involucran. Argumentó que brindar información específica podría interferir en el desarrollo de las causas.

En paralelo, Adorni aprovechó la conferencia para reforzar el relato del Gobierno en materia de austeridad. Sostuvo que la actual gestión fijó “la vara ética más alta” y destacó la reducción del gasto público y de los salarios de los funcionarios.

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