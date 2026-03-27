Tras el fallo de YPF, Javier Milei apuntó contra Axel Kicillof y el kirchnerismo

El Presidente cuestionó al gobernador bonaerense y resaltó la tarea realizada desde diciembre de 2023: "Acá está la gestión: u$s18 mil millones".

El presidente Javier Milei apuntó contra el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, luego del fallo de Nueva York que anula la condena por la expropiación de la empresa YPF ,

Milei celebró el fallo en el caso YPF como "el mayor logro jurídico de la historia"

“Tuve que arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente”, expuso el mandatario durante el discurso brindado en el barrio porteño de La Paternal.

“La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia)", escribió el mandatario en la red social X. La expropiación obligaba al país a pagar más de u$s16.000 millones, por esa razón lo definió como "el mayor logro jurídico de la historia".

"Los reclamos de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”, sostuvo el escrito.

La decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York invalida la condena de primera instancia de la jueza Loretta Preska, quien había ordenado el resarcimiento. En los hechos, la Cámara devolvió el caso “para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”.

“Las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino”, sostuvo el tribunal, y agregó que “las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”.

Ante esto, el Presidente manifestó: “Tuvimos que venir a arreglar las cagadas que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo gobierno de la corrupta y presidiaria de Cristina Fernández de Kirchner”.

Y sumó: “Que ahora vengan a decir ‘ah, pero los viajes de Milei a Estados Unidos’. ‘Ah, pero el mameluco’. Acá está la gestión. U$s18 millones”.