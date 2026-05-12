12 de mayo de 2026 Inicio
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Sergio Massa se sumó al grito por las universidades: "El país que soñamos se construye con más educación"

El ex ministro de Economía se unió a la cuarta protesta por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y definió: "La educación superior de calidad es el mejor legado que podemos dejarle a las próximas generaciones".

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Sergio Massa en la primera Marcha Federal Universitaria.

Sergio Massa en la primera Marcha Federal Universitaria.

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El ex ministro de Economía y ex candidato a presidente, Sergio Massa, se sumó al reclamo por el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y definió: "El país que soñamos se construye con más educación y más ciencia". El ex ministro de Economía participó de las protestas anteriores contra el ajuste en educación que realiza el gobierno de Javier Milei hace dos años.

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"Cada estudiante que llega a la universidad es una familia entera que llega con él", señaló en X el ex presidente de la Cámara de Diputados y agregó: "La educación superior de calidad es el mejor legado que podemos dejarle a las próximas generaciones".

El fundador del Frente Renovador pidió "defender la Universidad pública, gratuita, inclusiva y de excelencia". Acompañó sus mensajes con una foto aérea de la marcha en Plaza de Mayo y una joven con frente a la bandera del partido y un cartel con la leyenda "La libertad empieza por la educación".

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En la primera Marcha Federal Universitaria, el exfuncionario se había movilizado "con orgullo" junto a sus hijos Milagros y Tomás. Para la segunda protesta en todo el país por el presupuesto de las casas de estudio, Massa remarcó: "Queremos un país donde el hijo de un obrero y una ama de casa pueda soñar con recibirse y estudiar en la universidad. A ese país no podemos renunciar".

Este martes, en la cuarta edición de la marcha, el Consejo Interuniversitario Nacional y los sindicatos de docentes y no docentes recordaron que el Gobierno lleva 203 días sin aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y denunciaron "un desprecio institucional sin precedentes".

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El Gobierno convocará a las universidades para iniciar nuevas negociaciones para la recomposición del presupuesto

En medio de un nuevo y masivo reclamo universitario por el brutal ajuste en el presupuesto educativo, el gobierno nacional insiste en deslegitimar la movilización advirtiendo que la misma se trata de una “marcha política”.

Sin embargo, y pese a mantenerse estoicos frente al conflicto, en Casa Rosada confirmaron a este medio que referentes del oficialismo convocarán a una reunión a las organizaciones universitarias en los próximos días para re encauzar las conversaciones para intentar resolver la situación.

“Vamos a llamar al diálogo para encontrar un punto en común, siempre y cuando las universidades entiendan que nuestro norte es el equilibrio fiscal”, dijeron ante la consulta de C5N desde el oficialismo. El encuentro, que aún no tiene fecha pactada, estaría encabezado por el subsecretario de políticas universitarias, Alejandro Álvarez y el secretario de Educación, Carlos Torrendell, dependientes ambos del ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Pettovello.

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