21 de abril de 2026 Inicio
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Cómo juega Argelia, el primer rival de la Selección argentina en el Mundial 2026

El conjunto del norte de África buscará dar pelea desde el inicio del torneo. Su propuesta ofensiva lo ubica como un adversario a seguir.

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El conjunto del norte de África regresa con una base de jugadores que compiten en distintos campeonatos europeos.
El conjunto del norte de África regresa con una base de jugadores que compiten en distintos campeonatos europeos.
  • Argelia vuelve a una Copa del Mundo luego de varios años y se medirá con Argentina en el inicio del grupo.

  • Cuenta con futbolistas que actúan en ligas europeas y una delantera con recursos para generar peligro.

  • Su entrenador optó por esquemas ofensivos que priorizan la presión alta y la ocupación del campo rival.

  • Llega con buenos resultados recientes y la expectativa de superar la fase inicial del torneo.

El seleccionado de Argelia será el primer rival de la Argentina en el Mundial 2026, en un grupo que también integran Austria y Jordania. El equipo africano afronta este desafío con la intención de ser protagonista en una Copa del Mundo y mejorar sus antecedentes recientes.

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Después de varios años sin presencia en el torneo, el conjunto del norte de África regresa con una base de jugadores que compiten en distintos campeonatos europeos. Esto le permite sostener un nivel competitivo y aspirar a avanzar de ronda en un contexto internacional exigente.

El equipo llega con expectativas moderadas pero firmes, apoyadas en una campaña sólida en las eliminatorias y en un plantel que mezcla experiencia y juventud. En este marco, el análisis de su estilo de juego puede ser muy importante para anticipar qué puede ofrecer en su debut.

Argelia figuras
Rayid Mahrez, Mohamed Amoura y Hicham Boudaoui, las figuras de Argelia.

Rayid Mahrez, Mohamed Amoura y Hicham Boudaoui, las figuras de Argelia.

Así juega Argelia, el primer rival de la Selección argentina en el Mundial 2026

El conjunto dirigido por Vladimir Petkovi se caracteriza por utilizar esquemas como el 4-2-3-1 o el 4-3-3, sistemas que le permiten ocupar espacios en ataque y generar superioridad en zonas ofensivas. Esta disposición también facilita una presión rápida cuando pierde la pelota, buscando recuperarla cerca del arco rival.

A diferencia de otras etapas en la carrera del entrenador, donde priorizaba líneas defensivas más cerradas, en Argelia encontró mayor respuesta en un planteo más ofensivo. Esto le da al equipo una identidad dinámica, con transiciones rápidas y protagonismo en campo contrario.

argelia nigeria

En cuanto al plantel, cuenta con futbolistas que tienen continuidad en clubes importantes, especialmente en Europa. La ofensiva aparece como su punto fuerte, con jugadores capaces de marcar diferencias individuales si logran integrarse dentro del juego colectivo Además, llega con resultados recientes que aumentan su confianza, como la goleada ante Guatemala por 7 a 0 y el empate en cero con Uruguay.

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